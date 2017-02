Resident Evil 7 +VR – Endlich zurück zu den Wurzeln des Grauens?

Resident Evil 7 ist nicht nur seit der letzten Gamescom einer der meisterwarteten Titel des Jahres 2017 sondern auch seitdem bekannt ist das sich das Spiel komplett in VR spielen lässt. Wir haben uns eine Menge Zeit genommen das Spiel für euch zu testen, herauszufinden wie gut sich Resident Evil 7 denn wirklich spielen lässt und vor allem wie schnell sich einem der Magen umdreht… nicht nur aufgrund des Grauens im Spiel…

Die Welt ist eigentlich vollkommen in Ordnung, keine Zombieapokalypse, kein T-Virus oder etwas ähnliches. Aber was ist dann so gruselig? Na eure Freundin ist seit einiger Zeit verschwunden und plötzlich findet ihr eine E-Mail in eurem Account das ihr sie auf garkeinen Fall suchen sollt wenn ihr die Mail mit dem Video bekommt. Aber wir Kerle hatten irgendwie schon Schwierigkeiten richtig zuzuhören und so begeben wir uns auf die Suche nach der besten. Nun hässlich ist sie ja nicht und scheint auch eigentlich ganz brauchbar zu sein, also warum eigentlich nicht! Begeben wir uns also auf die Suche und decken dabei nebenbei ein paar ganz böse Geheimnisse auf die besser verborgen geblieben wären, zumindest vor uns, denn kaum haben wir angefangen zu suchen stecken wir auch schon knietief drin… und das in VR

