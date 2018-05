Kurz und knapp präsentieren wir euch eine Übersicht über die Spiele, die im Mai 2018 veröffentlicht werden sollen. Wie immer wünscht euch das Playstation-Choice Team viel Spaß bei den Spielen eurer Wahl.

Release-Liste Mai 2018:

Titel: Battlezone: Gold Edition



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PS VR, Nintendo Switch, PC, Oculus



Genre: Echtzeit-Strategie



Release: 01.05.2018

„Bei Battlezone: Gold Edition handelt es sich um eine überarbeitete Version von Battlezone VR, die sich auch ohne ein Virtual-Reality-Headset spielen lässt. Battlezone VR ist wiederum ein Reboot des Action-Echtzeit-Strategiespiels aus dem Jahr 1998. Die Kampagne des Titels wird zufallsbasiert und immer neu erstellt.“

Titel: Guns of Icarus Alliance



Plattformen: Playstation 4, PC



Genre: Action-MMO



Release: 01.05.2018

„Guns of Icarus Alliance ist ein Action-MMO, das die Spieler in eine alternative Geschichtsschreibung führt. Nach einem verheerendem Krieg ist die Menschheit in einer verwüsteten Endzeit-Welt gestrandet. Als Transportmittel dienen Steampunk-Luftschiffe, die von einer ganzen Mannschaft aus Spielern oder NPC gesteuert werden. Jeder Spieler übernimmt dabei eine andere Rolle, einer steuert, andere besetzten die Geschütztürme oder reparieren Schaden. Dazu kann jeder Spieler seine Position an Bord verlassen und sich Frei auf dem Schiff bewegen, um beispielsweise schnell andere Aufgaben zu übernehmen. Eingespielte Teams nehmen so Missionen an und stürzen sich in Schlachten über den Wolken, während unter ihnen die Ruinen von Großstädten begraben liegen.“

Titel: Donkey Kong Country: Tropical Freeze



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Jump&Run



Release: 04.05.2018

„Mit Donkey Kong Country: Tropical Freeze feiert Donkey Kong zusammen mit Diddy und Dixie noch in diesem Jahr seinen Einstand auf der Wii U feiern. In typischer Jump&Run-Manier gilt es, die Heimat der Affen gegen einfallende Wikinger zu beschützen. Neben klassischen Side-Scroll-Passagen wechselt die Kamera stellenweise auch in andere Ansichten.“

Titel: City of Brass



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Action



Release: 04.05.2018

„City of Brass ist ein Roguelike-Actionspiel aus der First-Person-Perspektive. Wir sind ein Dieb, der sich bewaffnet mit einem Scimitar und einer Peitsche in die titelgebende orientalische Stadt wagt. Dort trifft er auf angriffslustige Skelette, Geister und jede Menge Fallen. Ziel ist es, das Ende des Levels zu erreichen, bevor die Zeit abläuft. Stirbt unser Protagonist bei dem Versuch, muss er von neuem beginnen. „

Titel: Conan Exiles



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Online-Rollenspiel



Release: 08.05.2018

„Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel in der Fantasy-Welt von Conan der Barbar. Es ist das zweite Conan-MMOG des Entwicklers Funcom nach Age of Conan. Neben dem Kampf geht es darin auch um das Sammeln von Ressourcen und den Bau von Häusern sowie Siedlungen. Damit erinnert das Spiel eher an Titel wie Rust als an den Vorgänger Age of Conan.“

Titel: Destiny 2: Kriegsgeist



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Ego-Shooter



Release: 08.05.2018

„Destiny 2: Kriegsgeist ist der zweite Zusatzinhalt für Destiny 2 und bietet neue Aktivitäten, neuen Loot und neue Schauplätze. „

Titel: Laser League



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Sport



Release: 10.05.2018

„In Laser League treten wir mit maximal vier Spieler großen Teams in einem Stadion gegeneinander an. Unser Ziel ist es, die Gegner mit Laserwänden auszuschalten. Die aktiviert man über die Knotenpunkte in der Arena. Es gibt sechs verschiedene Klassen und über ein Dutzend Power-Ups.“

Titel: Battle Chasers: Nightwar



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Rollenspiel



Release: 15.05.2018

„Battle Chasers: Nightwar basiert auf der Comic-Reihe Battle Chasers von Joe Madureira. Das Spiel ist von Final Fantasy und anderen JRPGs inspiriert und kombiniert die fernöstlichen Gameplay-Elemente mit zufällig generierten Dungeons. Als Schauplatz dient der verlorene Kontinet »The Grey Line«. Spieler schlüpfen in die Rolle von Gully und durchqueren zusammen mit ihren Verbündeten die unwirtliche Welt, um ihren Vater, den großen Helden Aramus, zu finden. In den mit Fallen und Puzzles gespickten Dungeons tragen die Helden rundenbasierte Kämpfe aus, in denen jrpg-typisch ein Mana-System, Superangriffe und Aktionsleisten eine tragende Rolle spielen. Schlüsselszenen der Geschichte werden in animierten 2D-Sequenzen erzählt. „

Titel: Forgotton Anne



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Adventure



Release: 15.05.2018

„Forgotton Anne ist ein Sidescroll-Adventure, das uns in die magischen Forgotten Lands führt, eine Welt die von den Forgotlings bewohnt ist. Forgotlings sind Dinge und Wesen, die von den Menschen vergessen wurden und dadurch in den Forgotten Lands landen. Wir steuern die Wächterin Anne, die zusammen mit ihrem Meister Bonku versucht, in die echte Welt zurückzukehren. Doch eine Rebellion in den Forgotten Lands bedroht ihre Pläne. Die Entscheidungen des Spielers haben dabei Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Neben Dialogen gibt es auch einfache Schalter- und Umbegungsrätsel in Forgotten Anne.“

Titel: Hyrule Warriors: Definitive Edition



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Action



Release: 18.05.2018

„Im Gegensatz zu den Episoden von The Legend of Zelda liegt der Fokus des Ablegers Hyrule Warriors klar auf Massengefechten im Stil von Dynasty Warriors. Link muss sich – mit Schwert sowie Schild bewaffnet – durch riesige Gegnerhorden kämpfen und kann dabei unter anderem auch auf magische Attacken zurückgreifen. An bestimmten Stellen tauchen besonders schlagkräftige Bossmonster auf. Die Definitive Edition für die Nintendo Switch bringt vor allem grafische aber auch einige inhaltliche Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Wii-U-Release mit sich.“

Titel: Little Nightmares: Complete Edition



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Action



Release: 18.05.2018

„Das ehemals als Hunger gestartete Horrorspiel Little Nightmares konfrontiert uns in der Rolle eines kleinen Mädchens im gelben Regenmantel mit unseren schlimmsten Ängsten. Die Complete Edition für Nintendo Switch umfasst alle drei Zusatzepisoden.“

Titel: Mega Man Legacy Collection 1 & 2



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Action



Release: 22.05.2018

„Mega Man Legacy Collection vereint die ursprünglichen sechs Mega-Man-Teile in einer HD-Neuauflage. Neu sind zudem aber der Herausforderungs-Modus, der Gameplay aus allen sechs Teilen vereint, sowie der Museums-Modus, der eine umfassende Sammlung bestehend aus Informationen, hochauflösenden Bildern und Entwicklungs-Artworks enthält. Mega Man Legacy Collection 2 ist eine HD-Neuauflage und umfasst die Spiele Mega Man 7 bis Mega Man 10. Als Extras gibt es unter anderem einen Time Trials-Modus sowie Challenges, einen Musik-Player und eine umfassende Galerie mit seltenen Illustrationen. Außerdem mit dabei sind die drei zusätzlichen Modi, die ursprünglich für Mega Man 9 und 10 als Inhalt zum Herunterladen veröffentlicht wurden. „

Titel: State of Decay 2



Plattformen: Xbox One, PC



Genre: Action



Release: 22.05.2018

„State of Decay 2 ist ein Open-World-Zombiespiel, das auch einen Koop-Modus enthält. Wie schon im ersten Teil können wir Fahrzeuge nutzen, unterschiedliche Überlebende steuern und eine Siedlung aufbauen. Survival ist erneut ein wichtiger Teil des Spiels. Jeder Überlebende verfügt über individuelle Merkmale und Motivationen. Des Weiteren soll es mehr Möglichkeiten geben, um die Gruppe zu verwalten sowie die eigene Basis zu entwickeln. Außerdem sollen die Entscheidungen des Spielers konkrete Auswirkungen auf das Geschehen haben.“

Titel: Dark Souls: Remastered



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, (Switch bisher ohne Termin)



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 25.05.2018

„Dark Souls: Remastered ist die Neuauflage des ersten Dark-Souls-Teils und schickt uns erneut in die riesige und tödliche Welt von Lordran. Das Remaster bietet die gleichen Inhalte wie die Prepare to Die Edition, die 2012 erstmals für den PC erschienen ist. Der »Artorias aus dem Abgrund«-DLC und die dazugehörende PvP-Arena sind also von Beginn an im Spiel enthalten. Technisch bietet die Neuauflage dagegen einige Verbesserungen. Neue Texturen und Lichteffekte sorgen für eine aufgehübschte Optik. Zudem wurden die technischen Schwächen der Original-Version des ersten Dark Souls weitestgehend behoben. So läuft das Spiel nun ohne Probleme bei 60 FPS und in Full HD. Auf dem PC, der PS4 Pro und der Xbox One X lässt sich Dark Souls: Remastered sogar auf eine 4K-Auflösung hochskalieren.“

Titel: Detroit: Become Human



Plattformen: Playstation 4



Genre: Adventure



Release: 25.05.2018

„Detroit: Become Human ist ein Adventure von David Cage (Beyond: Two Souls und Heavy Rain). Ähnlich wie im Film Ex Machina geht es um die Menschlichkeit in Robotern, die kaum mehr von ihren Vorbildern zu unterscheiden sind. Der New-Neo-Thriller ist in der nahen Zukunft angesiedelt. Dort gehören Androiden zum Alltag und haben bereits in vielen Berufen die Menschen als Arbeitskräfte abgelöst – was zu einer hohen Arbeitslosenrate und folglich auch zu Unmut führt. Das Misstrauen in die Maschinen wird weiter geschürt, als immer mehr Zwischenfälle mit Androiden bekannt werden, die verschwinden, ungehorsam sind oder sogar Selbstmord begehen. In Detroit: Become Human gibt es mehrere spielbare Charaktere. Einer davon ist Connor, ein Androiden-Prototyp, der bei der Aufklärung der seltsamen Zwischenfälle helfen soll. Jede Entscheidung, zieht Folgen nach sich, so kann jede Mission auf mehrere Arten enden und alle Protagonisten können je nach Spielweise im Lauf der Handlung sterben. Die Steuerung ist im Stil von Heavy Rain minimalistisch und intuitiv gehalten.“

Titel: Agony



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Horror-Adventure



Release: 29.05.2018

„Agony ist ein Survivalspiel aus der Ego-Ansicht. Statt auf einer Insel oder im Wald, müssen die Spieler hier in der Hölle überleben. Dafür können sie unter anderem Dämonen kontrollieren. Ziel ist es, als gequälte Seele der Hölle zu entkommen.“

Titel: Far Cry 3 Classic Edition



Plattformen: Playstation 4, Xbox One



Genre: Ego-Shooter



Release: 29.05.2018



„In Far Cry 3 geht’s in der Ego-Perspektive zurück auf eine tropische Insel. Dorthin hat es den schiffbrüchigen Protagonisten Jason Brody zusammen mit einer Bande blutrünstiger Söldner verschlagen. Far Cry 3 bietet eine weiträumige Insellandschaft, die der Spieler frei erkunden kann, zahlreiche Nebenmissionen, durchgeknallte Charaktere und teils psychedelische Level-Abschnitte.“ Dieser Termin gilt für alle Season Pass Besitzer von Far Cry 5, alle anderen müssen sich bis zum 26. Juni 2018 gedulden. Regulär werden für die „Far Cry 3: Classic Edition“ 29,99 Euro fällig.

Titel: Yoku’s Island Express



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC



Genre: Geschicklichkeitsspiel



Release: 29.05.2018

„Bei Yoku’s Island Express handelt es sich um eine Mischung aus Plattformer, Adventure und Pinball-Spiel mit einem Mistkäfer als Hauptfigur. Der kommt auf einer Insel an, um die Rolle des Postmeisters zu übernehmen und Pakete an alle Bewohner zu verteilen. Dabei gilt es aber, diverse Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und Rätsel zu knacken – und natürlich die offene Spielwelt zu erkunden.“