Habt ihr bereits die Spielekracher der letzten Monate verdaut und euch endlich Mal auf das alljährliche Sommerloch gefreut? Tja, da müssen wir euch leider enttäuschen, mit dem neuen Monat Juni wird das Sommerloch noch lange nicht eingeläutet, denn hier warten schon die nächsten potenziellen Kracher darauf von euch gesuchtet zu werden. Da wäre zum Beispiel die nächste große Erweiterung für das Online-Rollenspiel „The Elder Scrolls Online: Summerset“, welches euch mitten in die Heimat der Hochelfen befördert. Wer jetzt abwinkt, dem können wir nur raten einen Blick auf Dontnod Entertainments kommendes Action-Rollenspiel „Vampyr“ zu werfen, haben diese doch ihr Talent bereits mit dem packenden Adventure „Life is Strange“ unter Beweis gestellt. Aber auch für Rennspiel-Fans ist es ein aufregender Monat, werden doch gleich drei verschieden Vertreter des Genres ins Rennen geschickt. Mit „Onrush“ verfolgt Publisher Codemasters einen eher Action-orientierten Weg und kann euch auch zum Sieger ernennen, wenn ihr nicht als erster die Ziellinie durchquert. Bei „MotoGP 18“ dreht sich alles um die zweirädrigen Boliden, dabei zielt man auf die Motorradrennsport-Freunde ab und bietet ihnen eine Simulation mit allen offiziellen Lizenzen und Fahrern aus den verschiedenen Klassen der Meisterschafts-Saison 2018. Zudem lässt euch Publisher Ubisoft mit „The Crew 2“ die USA auf einem ganz neuem Level erleben, denn als angehender Meister aller Klassen brettert ihr nun nicht nur mit Autos durch die riesige Open World, sondern auch noch zusätzlich mit Booten, Flugzeugen und Motorrädern, dabei sollt ihr sogar den Wechsel der Fahr- und Flugzeuge mitten im Rennen vollziehen können. Aber was schwafel ich, schaut euch am besten die unten aufgeführte Release-Liste für den Juni 2018 doch gleich selbst an.

Release-Liste Juni 2018:

Titel: Onrush



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Arcade-Rennspiel



Release: 05.06.2018

„Onrush ist ein Arcade-Rennspiel, in dem es nicht darum geht wer als erster die Ziellinie erreicht. Stattdessen dreht sich alles um waghalsige Stunts bei möglichst hoher Geschwindigkeit. Und darum, wer den Gesetzten der Schwerkraft besonders stilvoll die Stirn bietet. Während des Rennens füllen erfolgreiche Take-Downs die sogenannte RUSH-Leiste auf. Ist die Anzeige voll, aktiviert sie mächtige Power-Ups, die uns den Weg für noch halsbrecherische Stunts ebnen.“

Titel: Shaq Fu: A Legend Reborn



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Genre: Beat ´em up



Release: 05.06.2018

„Mit Shaq Fu: A Legend Reborn bemühte Basketball-Star Shaquille O’Neal höchstpersönlich die Crowdfunding-Macht von Indiegogo, um einen Nachfolger zu einem der schlechtesten Spiele aller Zeiten auf die Beine zu stellen. Im Sequel boxt und kickt ihr euch in der Rolle von Shaquille O’Neal durch die Straßen von Hollywood und tretet mit Waffen wie Katanas, Shuriken-Wurfsternen oder Baseballschlägern gegen Hunderte von Schurken und fiese Bossgegner an. „

Titel: The Elder Scrolls Online: Summerset



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Online-Rollenspiel



Release: 05.06.2018

„The Elder Scrolls Online: Summerset ist ein neues Kapitel im MMORPG und erforscht die Heimat der Hochelfen, bekannt aus The Elder Scrolls: Arena. Die Summerset-Inseln fallen dabei noch größer aus, als Vvardenfell aus ESO: Morrowind. Die Story von The Elder Scrolls Online: Summerset soll die Daedra-Geschichte des Orsinium-DLC zu Ende führen und bringt gleichzeitig erstmals den mysteriösen Psijic-Orden ins Spiel – samt neuer Skills. Dazu kommen Schmuck-Crafting und neue PvE-Gruppen-Herausforderungen wie die Cloudrest-Challenge für 12 Spieler. Durch das skalierende Level-System sollen die neuen Inhalte für Einsteiger wie Profis gleichermaßen geeignet sein.“

Titel: Vampyr



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Rollenspiel



Release: 05.06.2018

„Das Rollenspiel Vampyr ist kurze Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs angesiedelt. Im Mittelpunkt steht ein Arzt, der von einem mit der Spanischen Grippe infizierten Patienten gebissen wird und daraufhin zum Vampir wird. Der Spielverlauf ist von schwierigen moralischen Entscheidungen geprägt: So schwankt der Doktor zwischen seinem Pflichtbewusstsein, Menschen zu helfen und seinem Drang nach Blut. Der Untertitel von Vampyr lautet daher auch passenderweise: Take Blood, Save a Life.“

Titel: Shape of the World



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC



Genre: Walking-Simulator



Release: 05.06.2018



„Eine Welt, die um dich herum wächst … Die Umwelt und die Flora erblühen und verwelken fortwährend, während du in Shape of the World, einem ruhigen und surrealistischen First-Person-Explorer, umherwanderst. Du begehst traumartige Wälder, Meereshöhlen und friedliche Küstenabschnitte, begleitet von einer psychedelischen Wildnis. Keine tickenden Uhren oder verborgene Gefahren, die dich davon abhalten, deine Reise zu genießen … Ein paar Stunden fernab von Arbeit, Sorgen und Stress.“

Titel: Flashback 25th Anniversary



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Jump&Run



Release: 07.06.2018

„Ihr steuert Conrad B. Hart, einen Mann, der seine Erinnerungen verloren hat. Er landet auf einem fremden Planeten und versucht dort in der Wildnis zu überleben. Ihr steuert Conrad über Plattformen und könnt diverse Bewegungen ausführen. So kann Conrad springen, klettern, sich an Seile hängen oder Gegenstände aufnehmen. Flashback wurde ab 1992 für verschiedene Plattformen vom PC bis zu Super Nintendo und Mega Drive veröffentlicht. Lange war es danach nicht verfügbar, bis es 2018 für die Switch wiederveröffentlicht wurde. Die Switch-Version basiert auf der SNES-Fassung, bietet aber optionale Grafikfilter.“

Titel: MotoGP 18



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch (28.06.2018)



Genre: Rennspiel



Release: 07.06.2018

„MotoGP 18 ist eine Motorradrennsport-Simulation mit den offiziellen Lizenzen und Fahrern aus den verschiedenen Klassen der Meisterschafts-Saison 2018, etwa Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto2 und natürlich MotoG. Dabei kann auf 19 authentischen Strecken gefahren werden. Neben dem Karriere-Modus bietet MotoGP 18 auch Multiplayer-Funktionen im Onlinemodus »eSport Championship«.“

Titel: The Banner Saga 2



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Rundenstrategie



Release: 07.06.2018

„The Banner Saga 2 ist die Fortsetzung zum Strategie-Rollenspiel-Mix und setzt erneut auf Rundentaktikkämpfe, schwere moralische Entscheidungen und einen gezeichneten Grafikstil. The Banner Saga ist dabei als Trilogie ausgelegt, die Geschichte baut also direkt auf den Vorgänger auf, man kann sogar Spielstände importieren und so Entscheidungen übernehmen. So wird auch beeinflusst, wer bereits tot ist und wer den ersten Teil überlebt hat, ähnlich wie in der Mass-Effect-Serie von Bioware. Während die Karawane aus Menschen und den uralten Riesen der Varl noch immer vor den Steinwesen der Dredge flieht, droht auch noch der Weltuntergang, Ragnarök. Spielerisch neue sind Schiffe, um Flüsse zu überqueren. Weiterhin gilt es viele schwere Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Story auswirken. Der Wert der Clansmänner wurde erhöht, sie bringen uns mehr Vorräte ein und schalten nützliche Items oder neue Skills frei, indem sie unseren Ruhm verbreiten. Statt nur auf quadratischen Schlachtfeldern gibt es diemal auch andere Formen und zerstörbare Barrikaden. Zudem gibt es spezielle, teils dynamische Missionsziele, alle Gegner zu töten reicht nicht mehr.“

Titel: Happy Birthdays



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Lebenssimulation



Release: 08.06.2018

„Happy Birthdays, oder Birthdays the Beginning wie das Spiel auf PS4 und PC heißt, ist eine Göttersimulation, in der Spieler würfelförmige Welten erschaffen, in denen die unterschiedlichsten Lebensformen und somit ganze Ökosysteme entstehen können. Der Titel stammt von dem Harvest-Moon-Erfinder Yasuhiro Wada.“

Titel: Jurassic World Evolution



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Aufbau-Strategie



Release: 12.06.2018

„In Jurassic World Evolution von den Planet-Coaster-Machern Frontier Developments bauen wir die beste Art von Vergnügungspark: einen Jurassic Park voller Dinos. Als Manager errichten und verwalten wir unseren Park, buddeln Fossilien aus, erforschen Saurier-DNS, bauen Gehege, nisten dort unsere liebsten prähistorischen Echsen ein, versorgen unsere Besucher – und kümmern uns natürlich auch um die Sicherheit. Aus der Filmvorlage wissen wir schließlich, was in so einem Dino Park alles schiefgehen kann. Schauspieler Jeff Goldblum führt in der Rolle von Dr. Ian Malcom durch die Kampagne, in deren Verlauf man die zunehmend herausfordernden fünf Inseln der Las Cinco Muertes mit neuen Parks bebaut.“

Titel: Lego Die Unglaublichen



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Genre: Action-Adventure



Release: 15.06.2018

„Lego Die Unglaublichen ist ein Actionspiel. Darin spielt ihr zahlreiche Charaktere aus den Filmen Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2 und erlebt Momente aus beiden Filmen nach. Dabei kommen natürlich die einzigartigen Fähigkeiten der Familie Parr zum Einsatz, die Familienlieben und Verbrecherjagd unter einen Hut bringen muss.“

Titel: Harvest Moon: Licht der Hoffnung



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Rollenspiel/Simulation



Release: 22.06.2018

„In dem Mix aus Rollenspiel und Simulation Harvest Moon: Licht der Hoffnung enden wir als Schiffbrüchiger in einer von Stürmen zerstörten Hafenstadt und helfen beim Wiederaufbau.“

Titel: Mario Tennis Aces



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Sport



Release: 22.06.2018

„Mario Tennis Aces ist ein Tennisspiel mit vielen Figuren aus dem Mario-Universum. Dabei werden nicht nur Matches sondern auch Bosskämpfe und Extra-Missionen bestritten. „

Titel: Sudden Strike 4: European Battlefields Edition



Plattformen: Xbox One



Genre: Echtzeit-Strategie



Release: 22.06.2018

„Sudden Strike 4 ist ein Echtzeit-Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg. Darin stehen drei Kampagnen auf Seiten der Briten und Amerikaner, der Deutschen und der Sowjets zur Auswahl, in denen mehr als 100 authentische Einheiten zum Einsatz kommen. Außerdem sollen neun historische Generäle mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Spielweisen für Abwechslung sorgen.“

Titel: Rainbow Skies



Plattformen: Playstation 4, Playstation 3, Playstation Vita



Genre: Rollenspiel



Release: 27.06.2018

„Rainbow Skies ist der indirekte Nachfolger des Rollenspiels Rainbow Moon und erscheint exklusiv für PS3, PS4 und PlayStation Vita. Das Geschehen findet in einer komplett neuen Welt statt und auch die Story ist nicht mit dem »Vorgänger« verknüpft. Allerdings behalten die Entwickler von SideQuest Studios viele Basiselemente bei. Zu den neuen Funktionen gehört unter anderem das Zähmen von Tieren, ein erweitertes Kampfsystem sowie verbesserte Quests und neue Minispiele.“

Titel: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy



Plattformen: Nintendo Switch, Xbox One, PC



Genre: Jump&Run



Release: 29.06.2018

„Bei Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Collection handelt es sich um eine Sammlung um aufwändiger Neuauflagen der ersten drei Serienteile der Jump’n’Run-Reihe: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped.“

Titel: The Crew 2



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Rennspiel



Release: 29.06.2018

„Das Rennspiel The Crew 2 ist vor allem eines: noch größer als der Vorgänger. Als angehender Meister aller Klassen beschränken wir uns darin nicht mehr nur auf Autos, sondern brettern auch mit Booten, Flugzeugen und Motorrädern durch Amerika. Das Besondere daran: Man kann während der Rennen die Fahr- und Flugzeuge wechseln. Als offene Welt geht es erneut durch die USA, die im Vergleich zum Vorgänger aber detailreicher gestaltet ist.“

Titel: Wolfenstein 2: The New Colossus



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Ego-Shooter



Release: 29.06.2018

„Wolfenstein 2: The New Colossus ist die Fortsetzung zu Wolfenstein: The New Order. 2014 setzte das die klassische Shooter-Reihe fort und ließ uns als B.J. Blaskowicz in einem alternativen Szenario der 60er-Jahre gegen das Nazi-Regime antreten. Die Nazis haben hier den Krieg gewonnen und kontrollieren die Welt jetzt mit futuristischer Technologie wie riesigen Kampf-Mechs.“

Titel: Ys 8: Lacrimosa of Dana



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Rollenspiel



Release: 29.06.2018

„Ys 8 ist ein Action-Rollenspiel und der achte Teil der Ys-Serie. Der schiffbrüchige Adol strandet auf einer verfluchten Insel, wo er sich gegen Horden von Monstern zur Wehr setzen und mysteriöse Ruinen erkunden muss. Schon bald beginnt Adol, von einem Mädchen mit blauen Haaren zu träumen, das in einer unbekannten Welt lebt. Mit jedem Traum erfährt er mehr über Dana und beginnt langsam ihr Geheimnis sowie das der Insel zu lüften.“