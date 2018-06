Ohne viel Umschweife präsentieren wir euch eine Übersicht über die kommenden Spiele im Juli 2018. Das Playstation-Choice-Team wünscht euch wie immer viel Spaß mit den Spielen eurer Wahl.

Release-Liste Juli 2018:

Titel: Red Faction: Guerrilla Re-Mars-Tered



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: 3rd-Person-Shooter



Release: 03.07.2018

„Alec Mason kommt als Bergbauarbeiter auf den Mars und will ein ruhiges Leben führen. Doch auf dem roten Planeten hält die Earth Defense Force ein Terror-Regime und die Bergbauarbeiter klein. Alec schließt sich den Rebellen an, kämpft gegen die EDF – und darf dabei alles zerstören, was mal irgendwann gebaut wurde. Er sprengt Gebäude, Fabriken, Straßensperren, alles. Die Geo-Mod-Engine 2.0 macht’s möglich. Und das Zerstören macht eine Menge Spaß. Story-technisch allerdings bleibt das Spiel dünn. Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered ist eine Neuauflage von Red Faction 3 für PC, PS4 und Xbox One von 2018 mit verbesserter Grafik.“

Titel: Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr



Plattformen: Playstation 4, Xbox One



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 06.07.2018

„Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ist ein im Warhammer 40K-Universum angesiedeltes Action-RPG. Der Spieler ist ein Inquisitor im Caligari-Sektor, einer von Ketzern, Mutanten, heimtückischen Xenos und den Dämonen der Chaosgötter verseuchten Region. Der Titel bietet verschiedene Einzelspieler- wie auch kooperative Mehrspieler-Modi und ermöglicht die Entwicklung der Spieler in einer persistenten Welt mit einer Vielzahl an Missionen mit unterschiedlichen Zielen. Im Spiel stehen drei aufeinander abgestimmte Klassen zur Verfügung, deren Charaktere sich durch zerstörbare Umgebungen kämpfen, die die nötige Deckung bieten, um gleichermaßen taktische wie brutale Auseinandersetzungen zu überstehen.“

Titel: Captain Toad: Treasure Tracker



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Puzzlespiel



Release: 13.07.2018

„Captain Toad: Treasure Tracker ist ein Ableger von Super Mario 3D World für die Wii U, in dem es vor allem um die Abenteuer der namensgebenden Hauptfigur geht. Toad befindet sich erneut auf Schatzsuche. Rätsel und Geschicklichkeitspassagen werden aus der isometrischen Perspektive absolviert, während sich über das GamePad aber auch eine Ego-Sicht dazuschalten lässt. Als Gegner dienen viele bekannte Kreaturen aus dem »Mushroom Kingdom«.“

Titel: Earthfall



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Multiplayer-Shooter



Release: 13.07.2018

„Earthfall ist ein Koop-Shooter im Stil von Left 4 Dead, in dem bis zu vier Spieler gemeinsam die Erde vor angreifenden Außerirdischen verteidigen müssen. Es gibt mehrere Kampagnen, die jeweils andere Geschichten erzählen, verschiedene Settings, Missions-Typen und unterschiedliche Aliens aufweisen. Anstatt Waffen finden wir in Earthfall 3D-Drucker, mit denen wir uns ein Waffenarsenal von insgesamt 20 Waffen einfach selbst erstellen können. „

Titel: Octopath Traveler



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Rollenspiel



Release: 13.07.2018

„Octopath Traveler ist ein Fantasy-Rollenspiel dessen Grafikstil an die Klassiker 16-Bit-Ära angelehnt ist. Darin stehen acht Protagonisten zur Auswahl, die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab.“

Titel: The Banner Saga 3



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Genre: Rundenstrategie



Release: 24.07.2018

„The Banner Saga 3 ist die Fortsetzung zum Strategie-Rollenspiel-Mix und der Abschluss der Banner-Saga-Story. Der Fantasy-Titel setzt erneut auf Rundentaktikkämpfe, schwere moralische Entscheidungen und einen gezeichneten Grafikstil. Im Story-Abschluss tritt der Spieler dem Weltenende entgegen, wie beim Vorgänger kann der eigene Speicherstand und die damit verbundenen Entscheidungen übernommen werden. Die eigene Heldenbande wird wie in einem Rollenspiel Stück für Stück stärker, die Kämpfe sind erneut rundenbasiert und auf quadratischen Schlachtfeldern.“

Titel: No Man´s Sky



Plattformen: Xbox One



Genre: Weltraum-Action



Release: 26.07.2018

„No Man’s Sky ist ein Weltraumerkundungsspiel mit nahtlosem Übergang von Weltraum zu Planetenoberflächen. Dort kann der Spieler sein Raumschiff verlassen und die zufällig erstellten Welten erkunden und deren ebenfalls zufällig erstellte Flora und Fauna erforschen. Auch das Milliarden Planeten umfassende Universum von No Man’s Sky ist zufällig erstellt. Alle Spieler teilen sich aber dieses Universum, ob man je einen anderen menschlichen Spieler trifft, ist allerdings fraglich. Dafür gibt es KI-gesteuerte Fraktionen, die sich auch untereinander bekämpfen. Hauptaufgabe im Spiel ist es, das Zentrum der Galaxie zu erreichen. Dazu sammelt man Ressourcen, verkauft Forschungsdaten und rüstet das eigene Schiff auf. Eine Story gibt es nicht, Kämpfe können trotzdem überall ausbrechen, auf Planeten wie im All. Wer Tiere tötet oder gar bewohne Planeten zerstört (was durchaus möglich ist) wird von einer KI-gesteuerten Wächter-Fraktion angegriffen.“

Titel: Titan Quest



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 31.07.2018

„Bei Titan Quest für die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch handelt es sich um eine HD-Neuauflage des Action-Rollenspiels von 2006. Damit gibt es zudem einige Anpassungen am Interface und dem Online-Multiplayer-Modus. Spieler bekämpfen mythische Monster in Szenarien der Antike, etwa in Griechenland oder Ägypten.“