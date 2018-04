Der Monat März neigt sich dem Ende zu und wir haben uns erneut die Mühe gemacht euch eine Übersicht zu verschaffen, über die kommenden Spiele im April 2018. Der April hat so einige Kracher zu bieten, vor allem auf der Playstation wird das lang ersehnte „God of War“ und das großartige „Yakuza 6: The Song of Life“ veröffentlicht, aber auch Nintendo bietet den Spielern mit „Nintendo Labo“ ein interessantes Konzept. Das Playstation-Choice Team wünscht euch wie immer viel Spaß mit den Titeln eurer Wahl.

Release-Liste April 2018:

Titel: Impact Winter



Plattformen: Playstation 4, Xbox One



Genre: Action-Adventure



Release: 05.04.2018



„Jacob Solomon und vier weitere Überlebende einer Schneeapokalypse haben ein Problem: Sie müssen 30 Tage in der Eiswüste überleben, bis sie auf Rettung hoffen können. So leicht lässt sich die Prämisse des Survivalspiels erklären, das durchaus an den Film Day After Tomorrow erinnert. Das Action-Adventure mit Comic-Grafik sollte 2014 via Kickstarter finanziert werden, die Crowdfunding-Kampagne scheiterte aber. Dafür half der Publisher Bandai Namco bei der Finanzierung aus.“

Titel: Extinction



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Action-Adventure



Release: 10.04.2018

„Extinction ist ein Actionspiel von Iron Galaxy und Maximum Games. Die Handlung dreht sich um die Ravenii, riesige Monster, die die Menschheit einst fast ausgelöscht haben und nun zurückkehren. Nur die Sentinels genannten Soldaten haben die Macht und die Ausbildung, die Monster zu bezwingen – wir sind Avil, einer von ihnen. Mithilfe des skillbasierten Kampfsystems können wir die riesigen Oger vorab entwaffnen und ihnen sogar Körperteile abschlagen. Ziel der Kampagne ist es, die Menschheit zu beschützen. Die Landschaft soll dabei sehr abwechslungsreich und vor allem zerstörbar sein. Spieler dürfen außerdem selbst Kampf-Szenarien erstellen und online ihre Highscores messen. Einen Horde-Modus gibt es ebenfalls.“

Titel: Yakuza 6: The Song of Life



Plattformen: Playstation 4



Genre: Action-Adventure



Release: 17.04.2018

„Yakuza 6: The Song of Life ist ein Action-Adventure, das sich um das organisierte Verbrechen im modernen Japan dreht. Wie schon in vorangegangenen Teilen der Yakuza-Reihe schlüpfen Spieler in die Rolle des »Drachen von Dojima«, Kazuma Kiryu, der aber sichtlich gealtert ist und seine Verbrecher-Karrie mittlerweile als großen Fehler ansieht. Die Action setzt vor allem auf Kämpfe mit bloßen Fäusten. „

Titel: God of War



Plattformen: Playstation 4



Genre: Action-Adventure



Release: 20.04.2018

„God of War ist der vierte Teil der Action-Reihe. Erneut übernehmen Spieler Kratos, der mittlerweile mit seinem Sohn im hohen Norden lebt. Statt griechische Mythologie spielt God of War in der nordischen Sagenwelt. Als neue Waffe kommt eine Axt zum Einsatz, altbekannte Spielmechaniken wie Rätsel und die Wutanzeige (Spartan Rage) sind aber wieder mit dabei. Kratos‘ Sohn unterstützt den Spieler automatisch im Kampf, der Nachwuchs kann durch eine spezielle Taste aber auch indirekt per Kommandos gesteuert werden. Neben Loot gibt es auch ein Crafting-System.“

Titel: South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Rollenspiel



Release: 24.04.2018

„South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (The Fractured But Whole) ist der Nachfolger des Rollenspiels South Park: Der Stab der Wahrheit (2014), der allerdings nicht mehr von Obisdian Entertainment stammt sondern von Ubisoft – San Fracisco. Dem Spielprinzip bleibt man dennoch treu: Erneut gibt es rundenbasierte Kämpfe und den typischen derben Humor der Fernsehserie. Als Held fungiert wieder ein neues Kind, dessen Rolle der Spieler übernimmt. Man bekleidet Eric Cartman, Kenny & Co. auf eine abenteuerliche Reise, bei der vor allem auch Superhelden-Motive auf die Schippe genommen werden. Die South-Park-Erfinder Matt Stone und Trey Parker haben nicht nur das Writing sondern auch Sprechrollen übernommen.“

Titel: The Sword of Dito



Plattformen: Playstation 4, PC



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 24.04.2018

„The Sword of Ditto ist ein Action-Rollenspiel, in dem wir aus der isometrischen Ansicht einen Helden der titelgebenden Insel Ditto steuern. Bis er oder sie ins Gras beißt. Dann schlüpfen wir in die Rolle des nächsten. Unser Ziel bleibt aber immer das gleiche: den bösen Mormo zur Strecke zu bringen. Neben Dungeons gibt es auch eine Oberwelt, die man erkunden kann. Im Dorf können wir die Fähigkeiten unseres Helden verbessern. Es stehen zahlreiche Waffen zur Auswahl: Neben dem klassischen Schwert, Schild und Bogen können wir auch mit Vinyl-Schallplatten um uns schmeißen oder Gegner mit einem magischen Golfschläger zu Leibe rücken. The Sword of Ditto können wir alleine oder zu zweit im Koop-Modus spielen.“

Titel: Sinner: Sacrifice for Redemption



Plattformen: Playstation 4, PC, Xbox One



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 25.04.2018

„Sinner: Sacrifice for Redemption ist ein Action-Rollenspiel des chinesische Entwicklers Darkstar Games, dass sich stark an den Dark-Souls-Spielen orientiert. Wir steuern den verstorbenen Soldaten Adam, der sich im Jenseits den sieben Todsünden stellen muss. Die kommen in Form mächtiger Endgegner daher. Um seine Feinde herauszufordern, muss Adam vor jedem Bosskampf einen Statuswert auswählen, der anschließend zurückgestuft wird. „

Titel: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Beat`em up



Release: 26.04.2018

„Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy ist eine Collection und enthält die drei Actionspiele Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst.“

Titel: Nintendo Labo: Multi-Set



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Geschicklichkeitsspiel



Release: 27.04.2018

„Nintendo Labo bezeichnet ein interaktives Spiel- und Bastelerlebnis für die Nintendo Switch, das in erster Linie für Kinder gedacht ist. Die Spieler können aus Pappkarton-Vorlagen bestimmte Modelle bauen und diese mithilfe der beigelegten Software und der Nintendo Switch „zum Leben“ erwecken. Es wird mehrere Sets geben, die unterschiedliche Modelle bieten. Das Multi-Set besteht etwas aus Pappmuster für eine Angel und ein Mini-Piano.“

Titel: Nintendo Labo: Robo-Set



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Geschicklichkeitsspiel



Release: 27.04.2018

„Nintendo Labo bezeichnet ein interaktives Spiel- und Bastelerlebnis für die Nintendo Switch, das in erster Linie für Kinder gedacht ist. Die Spieler können aus Pappkarton-Vorlagen bestimmte Modelle bauen und diese mithilfe der beigelegten Software und der Nintendo Switch „zum Leben“ erwecken. Es wird mehrere Sets geben, die unterschiedliche Modelle bieten. „