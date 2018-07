Redeemer – Top-Down-Actionspiel kommt im August für Konsolen

Im August wird das Top-Down-Actionspiel „Redeemer“ als „Enhanced Edition“ für die Konsolen Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht. Passend zur Ankündigung haben die Verantwortlichen einen Trailer veröffentlicht, welchen ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt.

Buka Entertainment und Sobaka Studio kündigen die „Redeemer: Enhanced Edition“ für die Konsolen Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch an. Der Launch soll bereits im August 2018 erfolgen und einige Verbesserungen, sowie neue Inhalte mit sich bringen. So sollen ein lokaler Koop-Modus, die Charakter-Klassen Mönch und Soldat und ein verbessertes Balancing geboten werden.

„REDEEMER ist ein intensiver Action-Titel, in dem du dir mit Fäusten, Hämmern, Feuerwaffen und selbst Gegenständen aus der Umgebung einen Weg durch deine Gegner schlägst, hackst und schießt. REDEEMER packt das Genre bei der Gurgel und versetzt es unsanft nach 2017 – mit einem komplexen Nahkampf-System und zahlreichen einzigartigen Kills. REDEEMER ist das perfekte Action-Spektakel für alle, die das Genre lieben und darauf gewartet haben, dass es in moderner Form wiederaufersteht!“, so die offizielle Beschreibung zum Titel.

Die PC Version ist bereits seit dem 01. August 2017 über Steam erhältlich und erzielte bei den Spielern eine „größtenteils positive“ Kritik. Auf Metacritic erzielte das Spiel bisher einen durschnittsscore von 64 Punkten bei insgesamt 25 Reviews, wobei der User-Score mit 7.3 Punkten etwas besser abschneidet. Ob sich die Konsolenfassung besser schlagen wird, wissen wir spätestens im August.