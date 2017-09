Red Dead Redemption 2 – Neuer Story Trailer veröffentlicht

Rockstar Games hat um 17 Uhr unserer Zeit einen Story Trailer zum kommenden Western Epos „Red Dead Redemption 2“ veröffentlicht und schon jetzt lassen sich bereits zahlreiche Informationen zu den Protagonisten und der Handlung entnehmen. Den Trailer könnt ihr euch wie immer unterhalb des Artikels ansehen.

Im neuen Open World Adventure werden Spieler Arthur Morgan steuern, der sich mit seiner Gang als Outlaw verdingt und anscheinend gerne Sprüche klopft. Darüber hinaus ist er nicht abgeneigt sich stets mit Gewalt durchzusetzen, so lässt er gerne seine Fäuste sprechen und ist auch nicht abgeneigt seine Colts ein zu setzen. Eine interessante Tatsache ist die Präsenz der Van der Linde-Gang und ihrem Anführer Dutch Van der Linde im Trailer. Daher handelt es sich beim neuen Ableger vermutlich um ein Prequel zu „Red Dead Redemption“. Auch der eher Wortkarge Antiheld vom Vorgänger John Marston gehörte einst zu der besagten Gang um Dutch Van der Linde, unklar ist jedoch ob es ein wiedersehen mit ihm gibt.

Bei Arthur Morgan handelt es sich um einen gesuchten Verbrecher, der scheinbar keine Reue kennt. Damit würde sich Rockstar Games in eine neue Richtung bewegen, denn John Marston zeigte sich recht reumütig und verabschiedete sich eines Tages von dem verbrecherischen Leben. In einer Szene im Trailer ist auch ein amerikanischer Ureinwohner zu sehen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Indianern eine größere Rolle zugesprochen wird. Schließlich hat sich Dutch stets gegen die Unterdrückung der Ureinwohner Amerikas aufgelehnt.

Auch die Jagd wird wieder ein Spielaspekt sein, was man im Trailer ganz deutlich sehen kann. So werden wir unter anderem Bären, Krokodile, Wildschweine und Rehe jagen und heuten können. Auch Pferde können wieder zugeritten werden. Einen genauen Releasetermin blieb uns Rockstar Games jedoch schuldig.

Fest steht, dass „Red Dead Redemption 2“ im kommenden Frühjahr 2018 für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden soll. Eine PC Version wurde bisher nicht angekündigt, aber „GTA V“ hat es schließlich auch auf den Rechenknecht geschafft, also warum nicht auch endlich mal ein Red Dead Redemption?