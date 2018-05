Red Dead Redemption 2 – Kommt mit einem Charakter zu Recht

Wie Rockstar Games selbst bestätigt hat, wird man im kommenden Action-Adventure „Red Dead Redemption 2“ auf einen Charakterwechsel verzichten. Demnach werden die Spieler nur in die Rolle von Arthur Morgan schlüpfen dürfen.

In „Grand Theft Auto V“ gehörte der Charakterwechsel zwischen Micheal, Trevor und Franklin zum Kernfeature und sorgte viel staunen in der Gaming Community, denn der Wechsel zwischen den drei Charakteren konnte jederzeit ganz schnell und ohne Ladezeiten durchgeführt werden. Demnach hatten viele Fans sich schon gefragt in wie viele Rollen wir denn in „Red Dead Redemption 2“ schlüpfen dürfen? Die Antwort könnte den ein oder anderen jedoch enttäuschen, denn einen Charakterwechsel soll es im kommenden Abenteuer nicht geben.

Co-Studio Head Rob Nelson erklärte folgendes zu diesem Thema: „Nein, wir haben keinen Charakterwechsel im Spiel. Dies ist Arthurs Geschichte und ich denke wir haben ziemlich überzeugende Gründe, bei ihm zu bleiben und zu sehen, wie sich die Beziehungen [zu anderen Charakteren] über die Zeit verändern. Es geht im Spiel darum wie die Gang gejagt wird und auseinanderfällt. Wie geht er damit um? Und wie geht er mit der Tatsache um, dass sich Dutch über den Verlauf des Spiels verändert und denkt, dass er mehr ist als ein Anführer? Wie willst DU, dass Arthur darauf reagiert?“

In „Red Dead Redemption 2“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über Arthur Morgan, welcher der berüchtigten Van der Linde-Bande angehört. Als ein Raubüberfall in der westlichen Stadt Blackwater schiefgeht, ist die Bande zum Rückzug gezwungen. Gejagt von Bundesagenten und den besten Kopfgeldjägern des Landes, muss die Bande rauben, stehlen und sich ihren Weg durch das felsige Herzland Amerikas kämpfen, um zu überleben.

„Red Dead Redemption 2“ soll am 26. Oktober für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Solltet ihr den zuletzt veröffentlichten Story-Trailer verpasst haben, so findet ihr diesen unterhalb des Artikels.