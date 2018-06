Red Dead Redemption 2 – Alle möglichen Editionen enthüllt

Rockstar Games hat mitgeteilt, auf welche Zusatzinhalte Käufer der unterschiedlichen Editionen von „Red Dead Redemption 2“ sich einstellen können und selbstverständlich könnt ihr auch eine 100 Euro teure Collector´s Edition ohne Spiel erwerben.

Rockstar Games hat nun detailiert über die Inhalte der Special- und Ultimate-Editions von „Red Dead Redemption 2“ geredet. Zudem lässt sich auch eine Collector´s Edition erwerben, welche ab sofort im Rockstar Warehouse und bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden kann. Was für Inhalte euch in den jeweiligen Editionen erwarten, könnt ihr der unten aufgeführten Übersicht entnehmen. „Red Dead Redemption 2“ wird am 26. Oktober 2018 für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Red Dead Redemption 2: Alle Editionen in der Übersicht

Special Edition (85 Euro):

Bankraub-Mission & Bandenversteck im Story-Modus: Erhaltet exklusiven Zugang zu einer Bankraub-Mission, in der Arthur und einige weitere Bandenmitglieder einen Plan schmieden, um in der im Süden gelegenen Stadt Rhodes in eine Bank einzubrechen und sie auszurauben. Andernorts hat die Del-Lobos-Gang eine Hacienda besetzt. Vertreibt sie aus diesem Versteck und plündert ihre Vorräte, um fette Beute zu machen.

Ultimate Edition (100 Euro):

In der Ultimate Edition sind neben der Zusatzinhalte der Special Edition zusätzlich noch folgende Boni enthalten:

Bonus-Outfits: Erhaltet zwei exklusive Outfits für euren Online-Charakter. Das Outfit „Blackrose-Kopfgeldjäger“ besteht aus einem langen, ochsenblutfarbenen Mantel, einer Weste mit goldener Taschenuhrkette und dunklen Hosen, die in schokoladenbraunen Lederstiefeln stecken. Das Outfit „Copperhead-Vollstrecker“ besteht aus einem mit Pelz eingefassten sattelbraunen Lederweste, zweifarbigen Handschuhen und schwarzen Nadelstreifenhosen, die in schwarzen Lederstiefeln stecken.

Spieler der Ultimate Edition starten besonders gut, da sie online bis Rang 25 schneller aufsteigen. GTA$-Boni für digitale Vorbestellungen Ganz gleich, für welche Version ihr euch entscheidet – alle digitalen Vorbestellungen im PlayStation Store oder Microsoft Store erhalten eine sofortige Finanzspritze mit GTA$, die auf ihr Konto bei der Maze Bank in GTA Online überwiesen werden: Digitale Vorbestellung der Red Dead Redemption 2: Standard Edition: Erhaltet 500.000 GTA$ Digitale Vorbestellung der Red Dead Redemption 2: Special Edition Digital Pre-Order: Erhaltet 1.000.000 GTA$ Digitale Vorbestellung der Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition Digital Pre-Order: Erhaltet 2.000.000 GTA$ Vorbesteller der digitalen Version von Red Dead Redemption 2 im PlayStation Store erhalten einen automatischen Download für ihren GTA$-Bonus. Alle, die die digitale Version über den Microsoft Store auf Xbox vorbestellen, können ihren GTA$-Bonus herunterladen, indem sie nach der entsprechenden Summe der jeweiligen Vorbestellung suchen („500.000 $ für Grand Theft Auto Online“ für digitale Vorbestellungen der Standard Edition, „1.000.000 $ für Grand Theft Auto Online“ für digitale Vorbestellungen der Special Edition, und „2.000.000 $ für Grand Theft Auto Online“ für digitale Vorbestellungen der Ultimate Edition).



Collector’s Box (100 Euro Ohne Spiel):

Metallschatulle mit Hängeschloss: Diese robuste Metallschatulle mit Hängeschloss wurde von der Geldkassette inspiriert, in der die Van-der-Linde-Gang alle Beiträge zum Lager-Unterhalt verwahrt. Die Schatulle ist mit einem schwarzen Metallband und dem eingravierten Schriftzug von Cornwall Freight & Commodities versehen.

