ReCore Definitive Edition kommt noch diesen Monat

Nachdem die letzten Tage einige Gerüchte zu einer Definitive Editon zu Recore oder sogar einem Nachfolger im Netz kursierten, wurde nun die Definitive Edition offiziell im Microsoft Store bestätigt.

Demnach erscheint die „Recore: Definitive Edition“ am 29.August 2017 und die DLCs „Eye of Obsidian“ und „T8-NK“ beinhalten. Darüber hinaus werden grafische Verbesserungen und eine HDR-Unterstützung auf der Xbox One X versprochen. Der Preis der Definitive Edition beträgt gerade einmal 19,99 US-Dollar, was vermutlich 1:1 in Euro übernommen wird.

In der offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es: „Du bist einer der letzten Menschen auf einem Planeten, der von zerstörungswütigen Robotern kontrolliert wird. Schließe Freundschaften mit einer mutigen Gruppe von Robotergefährten, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Führe diesen Trupp eigenartiger Helden in einem epischen Abenteuer durch eine geheimnisvolle, dynamische Welt. Du kannst die Menschheit nicht alleine retten.“