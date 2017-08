Re Legend: Kooperatives Sim-JRPG auf Kickstarter ein voller Erfolg

Bei „Re Legend“ handelt es sich um ein Genre-Mix aus verschiedenen Simulationsspielen und entsteht bei dem malaysischen Studio Magnus Games. Die Entwickler selbst geben zu Protokoll sich viel Inspiration bei Spielen wie „Rune Factory“-, „Digimon World“-, „Fantasy Life“- und „Monster Rancher“-Reihen geholt zu haben, was für eine interessante Mischung spricht. Die Macher bezeichnen ihren Genre-Mix als Sim-JRPG.

Re Legend ist Teil des Square Enix Collectives-Programms und kann derzeit über Kickstarter mitfinanziert werden. Die Kampagne läuft noch 11 Tage und das Finanzierungsziel von gerade mal 70.000 Singapur-Dollar (rund 44.955 Euro) ist bereits weit überschritten worden. Aktuell sind schon 323.936 Singapur-Dollar (201.366 Euro) bei 3.936 Unterstützern eingenommen worden. Damit hat man über 400 Prozent des angedachten Ziels erreicht und die Unterstützer haben einige Stretch Goals freigeschaltet. Demnach kann man sich auch über Umsetzungen für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch freuen.

In „Re Legend“ spielen wir einen Charakter ohne Erinnerung, welcher sich auf der Vokka-Insel wiederfindet. Hier gilt es nun die Erinnerung wieder zu erlangen, den Boden zu bebauen, Freundschaften zu anderen Dorfleuten zu schließen, nach und nach den Ort ausbauen und Monster, sogenannte Magnus, aufziehen. Das ganze wird mit einem Multiplayer-Modus garniert, in dem ihr euch mit Freunden zu einer Gruppe von Vier Mann zusammenschließen könnt. In der Gruppe könnt ihr euch die Arbeit erleichtern und die Farmarbeit teilen, jeder Charakter kann sich auf eine spezifische Aufgabe konzentrieren und auch die Magnus sollen verschiedene Rollen und Jobs ausüben können.

Re Legend soll im Juni 2018 veröffentlicht werden und wir freuen uns bereits auf den Titel, den dieser klingt mit dem Genre-Mix ziemlich interessant und vielversprechend. Bis dahin könnt ihr euch einen ersten Gameplay Trailer des Titels unterhalb des Artikels ansehen und das Projekt möglicherweise selbst unterstützen. Solltet ihr euch für den Titel interessieren und mehr erfahren wollen, so können wir euch die offizielle Homepage zum Spiel weiterempfehlen.