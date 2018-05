Rage 2 – Gameplay Trailer veröffentlicht UPDATE

Bethesda Softworks hat wie bereits gestern angekündigt erstes Gameplay Material zum kommenden Open World FPS „Rage 2“ veröffentlicht. Den Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

In „Rage 2“ regiert der Wahnsinn und ihr seid mittendrin. Nachdem ein Asteroid Millionen von Menschenleben gekostet hat, finden sich die Spieler im Jahre 2185 wieder. Mutanten und brutale Gangs herrschen über das Ödland, während die tyrannische Regierung die Überlebenden unterdrückt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands, welcher sein zu Hause verliert und halbtot im Sand zurückgelassen wird. So zieht man durch die unbarmherzige Ödnis, bekämpft alles was sich einem in den Weg stellt und sammelt die nötigen Werkzeuge sowie Technologien, um sich gegen die Regierung zu stellen und ihre Tyrannei ein für alle mal zu beenden. Zudem ist nun bekannt gemacht worden, dass „Rage 2“ in Kooperation der Avalanche Studios und id Software entwickelt wird.

„Rage 2“ soll 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Im Rahmen der Bethesda-Pressekonferenz auf der E3 2018 wird man noch mehr vom Titel zu sehen bekommen, welche am Montag, den 11. Juni 2018, um 3:30 Uhr stattfinden wird.

Update: Inzwischen wurden auch erste Screenshots veröffentlicht, welche wir unterhalb des Artikels eingebunden haben.