Race or Not to Race – Der Gran Turismo Sport Test

Gran Turismo, eine Geschichte voller Missverständnisse. Wähnte man sich noch mit GT5 und GT6 im Zuge weiterhin steigender Fahrzeugzahlen, so musste man in letzter Zeit vernehmen das Gran Turismo Sport diesen Trend nicht halten wird. Von über 1200 Fahrzeugen sinken wir mittlerweile auf gerade einmal 164 Fahrzeuge. Die Auswahl umfasst dafür zwar Fahrzeuge die noch nie dabei waren, aber dennoch ist alleine die massiv gesunkene Zahl an Fahrzeugen schon ein Grund für viele Fans sauer zu sein…

Gran Turismo Sport ist das erste Gran Turismo für Playstation 4. Es hat viel potential, zumal es mit einem eigenen VR Modus kommt, aber auch viel Kritik einzustecken, zu lange Entwicklungszeit, zu wenig Autos, zu schwer und und und… All diese Dinge hört man in letzter Zeit an vielen Stellen. Wir haben Gran Turismo Sport auf Herz und Nieren geprüft und sagen euch was ihr wissen müsst, ob es sich lohnt zuzuschlagen oder ob ihr lieber ein anderes Spiel kaufen solltet.