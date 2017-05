PSVR Aim Controller – Unboxing und Vorstellung

Keine Frage, Playstation VR ist eine DER wegweisenden Techniken dieser Zeit. Das meist verbreitete VR Headset, direkt nach Google Cardboard und Samsung Gear VR, die aber beide kaum eine praktische Nutzung zulassen (Google Cardboard ist nicht leistungsfähig genug undGear VR wird zu schnell heiß), ist das Playstation VR noch lange vor Oculus Rift und htc Vive die beste VR Hardware. Sony stellte jetzt neben einem neuen Triple A Titel auch einen neuen Controller vor. Der Playstation VR Aim Controller ersetzt Waffen in Ego-Shootern und soll das immersionsgefühl noch weiter in die Höhe treiben. Die Vorstellung und das unboxing könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Einen ausührlichen Test des Controllers bekommt ihr von uns natürlich auch noch nach objektiven Maßstäben, sobald unsere Lieferung zusammen mit Farpoint angekommen ist. Wir freuen uns jedenfalls schon drauf! Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Controller sammeln können?