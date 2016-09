PS4Pro wird unterschätzt!?

Sony wehrt sich jetzt ein bisschen gegen schlechte Worte zum Thema PS4Pro. Allerdings klingen diese Worte derzeit etwas seltsam. Wie es aus der Führungsebene von Sony heiß solle man die PS4Pro erstmal in Aktion erleben, erleben was die Konsole leisten kann und wie gut es aussieht. Nach ersten Erfahrungsberichten soll das Upscaling der PS4Pro so gut wie garnicht von nativem 4K zu unterscheiden sein… oder meint Sony etwa damit das wir sehen sollten was die PS4Pro für Standardspiele leisten kann!?

Nein genug der zweifelnden Worte, auf der EGX konnten Spieler bereits testen wie der Unterschied zwischen PS4 und PS4Pro auf einem Standard Full HD TV aussieht. Die Unterschiede bei Call of Duty Infinite Warfare sollen kaum sichtbar gewesen sein. Leider konnten wir das bisher noch nicht persönlich testen, aber wir halten euch natürlich auf dem laufenden, spätestens wenn wir die PS4Pro hier haben werden alle Spiele gleich doppelt getestet….

