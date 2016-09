PS4 Slim unterstützt neuen WLan Standard

Es ist noch garnicht so lange her das die neue PS4 Slim geleaked worden ist und die ersten neuen Bilder verbreitet worden sind (Wir berichteten), da kommen schon die nächsten Details zu Sony´s neuer Konsole heraus. Offiziell ist bisher noch nichts bekannt und Sony hat bisher weder die Bilder bestätigt noch irgendwelche Details. Wir mahnen an dieser Stelle natürlich ein bisschen zur Vorsicht und nicht zu zuviel Vorfreude, es könnte sich auch um einen verdammt guten Fake handeln.

Dennoch wollen wir euch die Infos natürlich nicht vorenthalten. Die neue PS4 Slim soll laut Angaben der bisherigen Informationsquellen laut ihrer Anleitung endlich WLan im 5.0 Ghz Band unterstützen. Damit würde die Verbindung nicht nur schneller sondern auch stabiler. Mit einer neuen WLan Antenne wird Sony wohl vielen bisherigen Kritikpunkten entgegenwirken. Welche weiteren technischen Verbesserungen die neue Konsole mit sich bringen wird ist derzeit aber noch nicht raus!

Gefällt mir: Gefällt Lädt…