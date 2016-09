PS4 Slim kommt in Japan sehr gut an

Die PS4 Slim hat ihren ganz eigenen Charme, so sehen das wohl auch die Japaner. Alleine in der letzten Woche wurde die PS4 Slim 96.433 mal verkauft. Obwohl die PS4 Pro in den Startlöchern steht scheint sich auch die kleinere Variante der PS4 hervorragend zu verkaufen! Vielleicht ist es aber nicht nur das neue Modell sondern auch das frisch erschienene Persona 5, das den japanischen Markt deutlich beflügelt. Die PS4 Version dieses Spieles konnte immerhin mit 264.793 Verkäufen glänzen, obwohl auch die PS3 Variante mit immerhin noch 72.974 Stücken zu Buche schlug.

Ein voller Erfolg für Sony würden wir sagen!

Amazon.de Widgets

Gefällt mir: Gefällt Lädt…