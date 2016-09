PS4 Pro – Alle Details, Spezifikationen zusammengefasst

Die Katze ist endlich aus dem Sack. Nachdem wir die Ankündigung das gestern eine neue PS4 vorgestellt werden solle belächelt haben, hat Sony endlich alle Details zur PS4 Neo, die ab sofort PS4 Pro heißt bekanntgegeben! Während die mittlerweile seit Wochen geleakte Playstation 4 Slim bereits bekannt war, ist der Release am 15.September mit einem Preis von 299,-. Das ist vollkommen in Ordnung. Die PS4 Pro hingegen wird erst am 10.November verfügbar sein und 399,- Euro kosten. Auch vollkommen in Ordnung finden wird.

Die PS4 Pro wird alle bisherigen PS4 Spiele unterstützen und Sony verspricht das man auch ohne 4K Fernseher eine deutlich bessere Grafik haben wird. Sony verspricht für Nutzer von klassischen TV´s deutlich verbesserte Farben dank HDR (auch ohne HDR TV) und deutlich schärfere Bilder. Letztlich zielt die PS4 Pro allerdings auf die Spieler ab die einen 4K TV ihr eigen nennen. Selbst klassische Spiele wie Mordors Schatten sollen per Patch auf 4K aufgebohrt werden. Mehr als ein Dutzend Patches seien seitens Sony bereits in der Mache. Wir denken:“Immer her damit!“

Sowohl die PS4 Pro als auch die PS4 „Slim“ werden einen neuen Controller mitbringen. Bisher ist nur bekannt das dieser auf dem Touchpad eine weitere Lichtleiste haben wird. Nicht falsch verstehen, wir gehen davon aus das die bisherige LED einfach nur zusätzlich auf dem Touchpad leuchten darf. Ob und in wie weit das allerdings einen Sinn haben wird, oder ob es sich lediglich um einen Designgag handelt, ist noch nicht raus. Wir können uns vorstellen das es hierbei evtl. Funktionen für PSVR geben wird.

Die Leistung der PS4 Pro wird mit 4,2 teraflops etwas mehr als doppelt so hoch wie bei der bisherigen PS4 liegen, die mit 1,84 Teraflops schon garnicht so schlecht war. Damit bleibt Sony knapp über der Ansage von Microsoft die mit der X-Box One S 1,5 Teraflops aufrufen. Wenigstens kommt die PS4 Pro mit insgesamt 3 USB 3.1 Anschlüssen und einem AUX Anschluss daher. Das Netzteil wird eine Leistungsaufnahme von 310 Watt haben, damit natürlich ein bisschen mehr Saft saugen als die bisherige PS4.

Der Lieferumfang der neuen PS4 Pro ist der altbekannte und gleiche wie immer, Ladekabel, HDMI Kabel, Netzstecker und das total nutzlose 1-Euro Mono Headset ist auch wieder dabei. Ein richtiger Schlag ins Gesicht war die Tatsache das Sony bekanntgegeben hat das die PS4 Pro KEINE 4K Blurays abspielen kann. Ende des Jahres sollen allerdings Netflix und Youtube wenigstens in 4K unterstützt werden! Nebenbei soll das Bluraylaufwerk der PS4Pro ebenfalls nicht in der Lage sein herkömmliche CD´s abzuspielen!

Was meint ihr? Kann die PS4 Neo euch begeistern oder wird das neue Modell eher ein Schattendasein fristen? Wir finden ja im allgemeinen sehr schade das, in unseren Augen, normale Standards wie 4K Bluray nicht unterstützt werden, dafür ist der Preis nicht abgehoben!

