PREY: Release Termin bekanntgegeben

Als Morgan Yu erwachen Sie in Prey an Bord der gewaltigen Raumstation Talos I, die im Jahr 2032 den Mond umkreist. Dort finden Sie sich in der Rolle des Hauptprobanden eines Experiments wieder, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Die Raumstation wurde von feindseligen Außerirdischen überrannt und der Spieler wird zur gejagten Beute. Während Sie sich den dunklen Geheimnissen der Talos I und denen Ihrer eigenen Vergangenheit stellen, müssen Sie überleben, indem Sie Werkzeuge, Ihren messerscharfen Verstand, allerlei Waffen und eindrucksvolle Fähigkeiten nutzen.

Bethesda Softworks®, ein ZeniMax® Media-Unternehmen, gibt heute das Veröffentlichungsdatum von Prey bekannt: Das Spiel wird am 05. Mai 2017 weltweit für Xbox One, PlayStation® 4 und PC erscheinen. Prey ist ein Science-Fiction-Abenteuer in Ego-Perspektive und wird von den Arkane® Studios entwickelt – den Köpfen hinter der preisgekrönten Dishonored-Reihe.

