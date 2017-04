Prey Demo ab morgen

Ab Donnerstag, den 27. April, können Fans auf PlayStation 4 und Xbox One kostenlos die erste Stunde von Prey noch vor der Veröffentlichung am 5. Mai erleben.

In der Prey-Demo: Die erste Stunde übernehmen Sie die Rolle von Morgan Yu, leitender Forscher an Bord der Talos I und Hauptproband eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll. Was als aufregender erster Arbeitstag beginnt, nimmt jedoch schnell eine beunruhigende Wendung.

Sie finden sich allein an Bord der Talos I wieder, einer luxuriösen, aber scheinbar verlassenen Forschungseinrichtung im Weltraum. Aliens haben die Station überrannt und machen nun Jagd auf die Überlebenden… und auf Sie. Erreichen die Aliens die Erde, bedeutet das das Ende der Menschheit. Es liegt nun an Ihnen, die Geheimnisse der Talos I zu lüften, die Alien-Invasion aufzuhalten und die Menschheit zu retten.

Ein neuer, nervenaufreibender Trailer gibt mehr Aufschluss:

Prey wird am 05. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, PlayStation® 4 und PC erscheinen. Es ist ein Science-Fiction-Abenteuer in Ego-Perspektive und wird von den Arkane® Studios entwickelt – den kreativen Köpfen hinter der preisgekrönten Dishonored-Reihe.

Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat den Titel mit einem „ab 16“-Alterskennzeichen klassifiziert („Freigegeben ab 16 Jahren gemäß § 14 JuSchG“). Das europaweite PEGI-System (Pan-European Game Information) vergibt für Prey eine Altersempfehlung „ab 18“. Weiterhin wird die deutschsprachige Version von Prey in Deutschland, Österreich und der Schweiz zudem auch in englischer Sprache spielbar sein.

