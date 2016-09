Pressemitteilung: Playstation Choice schließt neue Partnerschaft

Playstation Choice freut sich bekannt zu geben das es in kürze zu einer neuen Partnerschaft kommt. Playstation Choice und News Republic werden zu Partnern. News Republic wird demnach unsere kompletten News und Artikel in Zukunft für die Berichterstattung und verbreitung nutzen dürfen. Playstation Choice wird damit in kürze die Apps News Republic, AppyGeek und AppyGamer mit Neuigkeiten und Artikeln versorgen. Damit ergibt sich für unsere Redaktion die Chance unseren Namen bei einem Publikum von potentiellen 15,5 Millionen Usern bekannter zu machen.

Wir freuen uns also in Zukunft euch nicht nur hier auf unserer Website mit Infos versorgen zu dürfen sondern auch mobil und Unterwegs über die beliebtesten und bekanntesten Handyapps die im Moment im Bereich Gaming News zu haben sind. Wir danken unserem neuen Partner News Republic und freuen uns auf eine lange und fruchtbare zusammenarbeit.

„Die zusammenarbeit mit einem starken Partner wie News Republic ist für Playstation Choice ein wichtiger Schritt auf einem langen Weg“ sagte Gründer und Chefredakteur Frank Ludwig. „Selbst wenn wir nur einen kleinen Prozentsatz an den Apps für uns beanspruchen können und nur einen Bruchteil der User für uns begeistern können kann unser Wachstum gewaltig sein. Ich hoffe das sich die jahrelange Arbeit nun endlich auszahlt. Ich sehe der Zukunft sehr positiv entgegen“ ergänzte der Chef von Playstation Choice, der die Seite seit nunmehr fast 4 Jahren fast im alleingang leitet.

Aufgrund der erhöhten Ansprüche an Artikellieferungen wird Playstation choice in kürze eine neue Bewerberrunde starten. Verstärkung wird wohl unabdingbar sein, da in Zukunft ein erhöhter Durchsatz an Artikeln zu erwarten ist. Playstation Choice ist sich seiner Verantwortung bewusst und wird dieser Partnerschaft große Bedeutung zuteil werden lassen.

News Republic, Appy Gamer und Appy Geek sind News-Apps die sowohl für Android als auch für IOS erhältlich sind.

