Pokémon Quest – Kommt auf iOS und Android

„Pokémon Quest“ist ein Free-to-Play-Action-Rollenspiel, welches bereits Anfang Juni für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, allerdings sollen auch Mobile-Systeme mit iOS und Android in Kürze mit dem Spiel bedacht werden. The Pokémon Company hat nun den Erscheinungstermin verraten.

Nachdem „Pokémon Quest“ auf der Nintendo Switch bereits erste Erfolge feiern konnte, geben die Verantwortlichen heute bekannt, dass der Free-to-Play-Titel am 28. Juni 2018 seinen Weg auch auf Android und iOS finden wird. Für die Entwicklung zeigt sich Game Freak verantwortlich. Im Titel werden die Spieler nach Kubo-Eiland geschickt, wo sie damit beschäftigt sein werden in allen Ecken der Insel nach Schätzen zu suchen, gegen wilde Pokémon zu kämpfen, unerforschte Gebiete zu erkunden, Gerichte zu kochen und natürlich auch neue Pokémon anzulocken und zu fangen. Die Würfelförmige Grafik erinnert dabei sehr stark an Minecraft.

Laut Nintendo wurde „Pokémon Quest“ auf der Nintendo Switch innerhalb der ersten zwei Tage über eine Million Mal heruntergeladen. Da es sich um einen Free-to-Play-Titel handelt könnt ihr mit zahlreichen unterschiedlichen Mikrotransaktionen rechnen, welche das Spielerlebnis noch erweitern sollen, auch im eshop finden sich bereits zahlreiche solcher Angebote.