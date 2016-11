Pokemon Go: WP Anpassungen & Nerfs

Trainer, wir haben ein paar Anpassungen der WP (Wettkampfpunkte) verschiedener Pokémon vorgenommen. Bei einigen Pokémon wie Simsala, Rizeros und Gengar wurden die WP erhöht, bei anderen hingegen wurden die WP reduziert. Die Änderungen ermöglichen ein ausgeglicheneres und wettbewerbsfähigeres Trainingserlebnis in Arenen. Wir werden die WP weiterhin anpassen, falls notwendig, um die Spielbalance zu verbessern.

Das Pokémon GO Team

In Google Play hingegen gibt es keinerlei Informationen zur Anpassung der Stärke vieler Pokemon. Auch in der App selbst bekommen wir keinen Hinweis darauf. Die Änderung wurde scheinbar im Laufe des Tages klammheimlich eingeführt und soll einige Besserungen am Wettkampfsystem herbeiführen. Aktuell wissen wir auch noch nicht so wirklich ob das klappt, aber wir werden es für euch herausfinden…