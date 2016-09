Pokemon Go: weitere Hinweise auf neue Funktionen!

Erst vor einigen Stunden berichteten wir euch darüber das Niantic mittlerweile einige gebannte Pokemon Go Accounts wieder entsperrt hat. Das bekommen wir auch schon neue Infos zu Pokemon Go. Zum einen handelte es sich bei den entsperrten Accounts hauptsächlich um Accounts die in Karten-Apps verwickelt waren, zum anderen gibt es neue Hinweise auf neue Funktionen. Reddit User haben vor kurzem erst die Pokemon Go Handelsfunktion entdeckt da finden die findigen Coder auch schon neue Infos.

Zum einen wird es wohl einen eigenen Fangmodus für legendäre Pokemon geben. Leider ist noch nicht geklärt wie die legendären Pokemon in Pokemon Go gefangen werden können, ob diese nur auf Pokemon Go Events vorhanden sein werden oder ob ihr die auch in freier Wildbahn erwarten dürft. Der Code, auch der deutschen Version, soll bereits jetzt hinweise auf die, in Japan bereits eingeführten, gesponsorten Pokestops enthalten. Zusätzlich wird es wohl neben dem Lockmodul weitere Interaktionsmöglichkeiten mit den Pokestops geben. Anzunehmen sind hier Webseiten weiterleitungen, Gutscheine für Shops oder ähnliches.

Auch der Rauch in Pokemon Go soll eine Generalüberholung bekommen. Diesen gibt es in Zukunft in den Duftnoten „Cool“, „blumig“ und „scharf“. Natürlich ist davon auszugehen das vor allem die Pokemon Go Handelsfunktion kommen wird, genauso wie die gesponsorten Pokestops. Ob und vor allem wie die Geschichte mit dem Rauch funktionieren wird überlassen wir derzeit noch der Spekulation!

