Pokemon Go: Tracking Feature ist nicht!

Nach Informationen von Niantic ist das Tracking Feature noch lange nicht einsatzbereit. Vor einer gefühlten Ewigkeit ist bereits ein Feldtest gestartet bei dem das neue Trackingfeature getestet worden ist, aber einer Veröffentlichung dieses Features ist nicht in Sicht. Niantic gab bekannt das es keinerlei Pläne dazu geben würde. Aktuell ist es also ohne Third Party Apps unmöglich herauszufinden wo wilde Pokemon sitzen. Allerdings führt das nutzen von Third Party Apps zum schnellen ausschluss aus Pokemon Go.

Derweil hören wir in der letzten Zeit immer weniger von euch zu diesem Thema, lasst doch mal hören wer noch alles Pokemon Go spielt!

