Entwickler Niantic hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Pokemon Go Accounts in Wellen gebannt. Die Nutzung verschiedener unautorisierter Third Part Tools, wie zum Beispiel Bots und Map Apps führte jüngst dazu das viele Account offline gingen und sich nicht mehr anmelden konnten. Wir fanden es persönlich sehr unfair das nicht wenigstens in der App stand das die Accounts gebannt wurden, so das man wusste wo man dran war, aber egal, cheaten gehört nicht zu dem was die Entwickler hinnehmen können.

Mittlerweile wurden allerdings einige Accounts vom Entwickler wieder entsperrt da diese wohl fälschlicherweise gesperrt worden waren. User die sich massiv bei Niantic beschwerten und beteuerten keine Cheatversuche gemacht zu haben konnten teilweise die Freischaltung ihrer Accounts bewirken.

Niantic begründet die Bannwelle und zukünftige Account-Bann-Aktionen ziemlich einfach. Gerade Map Apps würden wesentlich mehr tun als nur Pokemon Standorte abzufragen. Innerhalb weniger Sekunden würden die Server von Niantic derart belastet das es teilweise schon einem DDOS Angriff gleichkäme. DIe Überlastung der Server durch Map-Apps ist natürlich weder für Spieler noch den Entwickler hinnehmbar. Niantic beteuerte in einem Interview auch das man weiterhin daran arbeiten würde, Cheater, Bot Nutzer und alle Third Party Apps aus dem Spiel auszuschließen um ein faires Spielerlebnis bieten zu können!

Wir persönlich merken leider garnichts davon. Selbst uralte Bots die bereits seit Monaten nicht mehr online sein dürften funktionieren weiterhin einwandfrei. Auf unserer Pokemon Go Themenseite erhaltet ihr aktuelle Informationen und viele Tipps und Tricks zu Pokemon Go! Klickt euch einfach mal rein, wir haben da eine Menge interessanter Guides und Artikel!

Gefällt mir: Gefällt Lädt…