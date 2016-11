Pokemon GO: Neues In-Game Event kommt

Entwickler Niantic und The Pokemon Company International möchten sich bei den Spielern von Pokemon Go bedanken. Mit einem großen In-Game Event, das mittlerweile schon das dritte Event sein wird, möchte man die große Community feiern, die sich mittlerweile zusammengefunden hat und Pokemon Go fleißig und treu spielt.

In der Zeit vom 23 bis 30 November können Spieler von Pokemon GO die doppelte Menge an Sternenstaub und Erfahrungspunkten sammeln. Niantic bedankt sich auf dem offiziellen Blog auch selbst bei den Spielern:

Trainer, seit dem Launch von Pokémon Go vor wenigen Monaten im Juli haben wir Unglaubliches erlebt. Unsere Leidenschaft besteht darin, eine Welt zu schaffen, die den Entdeckungsgeist weckt und körperliche Betätigung fördert. Wir können es gar nicht glauben, dass hunderte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sich inzwischen unserer Vision angeschlossen haben. Deshalb möchten wir uns bei allen bedanken – und wie ginge das besser, als unsere Community zu feiern? Aus diesem Grund verdoppeln wir zwischen dem 23. 00:00 UTC und 30. 00:00 UTC November den Betrag an EP und Sternenstaub, der bei Abschluss von In-Game-Aktionen vergeben wird.

Das Team von Pokémon GO

Die Aktion startet und endet jeweils um Mitternacht (UTC). Wer von euch wird sich das zu Herzen nehmen und nochmal eine Rund mehr unterwegs sein?

