Pokemon Go: Neues Event angekündigt!

Es ist mal wieder so weit! Entwickleer Niantic möchte die Pokemon Go Spieler wieder einmal mit einem neuen Event dazu bringen sich ein wenig zu bewegen und ordentlich Pokemon zu sammeln. Mit einem neuen Event wird uns das in den kommenden Tagen noch viel leichter gemacht. In der Zeit vom

18. Mai um 13:00 Uhr PDT bis zum 25. Mai um 13:00 Uhr PDT können sich Trainer über das neue Event freuen. Das Entspricht bei uns in Deutschland übrigens jeweils 22 Uhr. Umgerechnet startet das Event bei uns am 17.Mai um 22 Uhr und endet ab 25 Mai ebenfalls um 22 Uhr. PDT steht hier für Pacific Day Time.

Während der ersten Abenteuerwoche sind an den Pokestops mehr Gegenstände versteckt und zusätzlich dürft ihr euch darüber freuen das vor allem Gesteinspokemon deutlich mehr erscheinen werden. Das bedeutet ihr werdet vermehrt auf Onix, Kabuto, Aerodactyl, Mogelbaum oder Kleinstein treffen. Natürlich sind ALLE Gesteinspokemon davon betroffen. Wenn euch also noch das ein oder andere fehlt solltet ihr euch ab dem 17.Mai abends auf die Socken machen! Als besonderen Bonus werden die Zeiten für die Bonbons von eurem Kumpel stark verkürzt! Entwickler Niantic redet hier von einem Viertel der Zeit. Sprich selbst die seltensten Bonbons bekommt ihr schon nach 1,25 Kilometern und bei Pokemon die in nur 2 Kilometern ein Bonbon finden, bekommt ihr alle 500 Meter ein Bonbon… verrückt oder!?

Damit aber noch nciht genug finden alle aktiven Trainer ein besonderes Kleidungsstück in ihrem Inventar, den Abenteuerhut.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Pokemon Event und sind mal gespannt wen wir wieder alles auf den Straßen treffen, wenn wir selber unterwegs sind…