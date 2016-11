Pokemon Go… Ditto ist unterwegs

Entwickler Niantic hat das Thanksgiving Event bei Pokemon Go gestartet, da erreicht uns noch eine Sondermeldung. Für alle die es verpasst haben: seit gestern bis zum 30.11.16 gibt es doppelte Erfahrungspunkte und doppelten Sternenstaub für alles. Die Sondermeldung des Entwicklers bestätigt jetzt das ab sofort Ditto unterwegs ist. Das Pokemon mit der Pokedex Registernummer #132 ist ein Gestaltwandler Pokemon, weshalb es sich hinter jedem einzelnen Pokemon verstecken kann. Ihr werdet erst wissen das ihr Ditto gefangen habt, wenn ihr es gefangen habt. Es lohnt sich also nicht nur in Sachen Punkten und Sternenstaub jedes Pokemon zu fangen sondern auch weil es das außerordentlich seltene Ditto zu fangen gibt. Der Blogeintrag bei The Pokemon Company ist leider nicht ganz genau verfasst, aber es ist wahrscheinlich das Ditto nur für das Thanksgiving Event zu bekommen ist…

