Playstation VR – Wir haben mit Sony gesprochen!

Wir haben euch in unserem großen Playstation VR Bereich ja unter anderem von der Gamescom berichtet! Wir bemängelten unter anderem die teilweise schlechte Grafik des Playstation VR Systems, die zwar weder der spielbarkeit der Spiele, noch dem Spaß an der ganzen Geschichte einen Abriss getan hätte. Dennoch war es uns ein Anliegen herauszufinden in welchem Entwicklungsstand sich sowohl Software als auch Hardware befanden.

Nach Rücksprache mit Sony´s PR Abteilung zeigte man sich betroffen das uns die kleinen negativen Punkte an den Spielen aufgefallen waren und versicherte uns das keines der gezeigten Spiele bisher auf finalem Niveau war und die Entwicklung noch anhält. Sicherlich ist das bei einigen Titeln mittlerweile ein bisschen eng, aber uns wurde bestätigt das sich die Grafik durchaus noch ändern kann.

Unser Fazit zu Playstation VR: Am besten ihr wartet unseren finalen Test ab! Nähere Infos gibt es auf jeden zum Release!

