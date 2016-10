Playstation VR: Kein 3D Audio mit kabellosen Kopfhörern

Sony hat vor kurzem das offizielle FAQ zu Playstation VR veröffentlicht. Laut diesem FAQ wird die Playstation VR Brille, deren Passtrough-Box ja unter anderem das 3D Audio berechnet Probleme mit kabellosen Headsets machen. Wer 3D Sound genießen will, der eigentlich alleine für die Immersion in einem Spiel wichtig ist, der müsse auf kabelgebundene Kopfhörer zurückgreifen, so der offizielle Playstation Blog. Man verweist hierbei auf das mitgelieferte Headset. Wir hoffen natürlich das Sony das entweder nicht ernst meint, oder die Qualität des Headsets massiv verbessert hat, denn das mitgelieferte Headset zur PS4 war ja mehr als ein Witz…

Gefällt mir: Gefällt Lädt…