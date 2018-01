PlayStation VR-Horrortitel „The Inpatient“ zeigt sich im neuen Video

Publisher Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Supermassive Games werden bereits in wenigen Wochen den VR-Horrortitel „The Inpatient“ exklusiv für die Playstation VR veröffentlichen und möchten eure Aufmerksamkeit mit einem aktuellen Trailer auf den Titel lenken. Den besagten Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

Bei „The Inpatient“ handelt es sich um ein Prequel zum Playstation 4 exklusiven Horrortitel „Until Dawn“ und spielt geschichtlich etwa 60 Jahre vor den Ereignissen des teenie-Horrors. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Patienten des Blackwood Sanatorium, welcher unter Amnesie leidet und sich nicht erklären kann wie er dorthin geraten ist. So werdet ihr durch die Gänge der Anstalt wandern können und all die Schrecken hautnah miterleben, welche vor allem in psychologischer Hinsicht erschreckend sein sollen.

„The Inpatient“ soll am 24.Januar 2018 exklusiv für die Playstation VR veröffentlicht werden.