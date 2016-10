Playstation VR – Erste Tests sind da

Playstation VR sollte bei uns in den nächsten Tagen auf dem Tisch liegen. Was natürlich viele interessiert: Wie gut ist die Brille wirklich und was können die finalen Produkte Tatsächlich? Natürlich werdet ihr von uns einen ausführlichen Test bekommen, aber die ersten internationalen Tests sind bereits schon da. Neben IGN haben auch Playstation Universe und Engadget, Kotaku, VG 247 sowie The Verge haben viele anderen Seiten bereits erste Tests verlauten lassen.

So wie es aussieht zieht sich unsere erste Meinung, die wir bereits auf der Gamescom geäußert haben (detaillierte Meinung hier) zu bestätigen. Playstation VR ist nicht perfekt. Die Optik nicht ausgereift und insgesamt scheint die Qualität der Darstellung nicht optimal. Dennoch ist PSVR nicht nur die günstigste Methode in VR einzusteigen sondern profitiert gewaltig von der großen PS4 Basis. Die Spiele machen auch den internationalen Kollegen richtig Spaß, auch wenn PSVR natürlich nicht an Oculus Rift oder htc Vive ranreicht. Im Endeffekt aber verständlich, es kostet ja auch inkl. Hardware drumherum nur ein drittel der Konkurrenz…

International sieht die Bewertung mit ca. 8.5 von 10 Punkten im Schnitt recht gut aus.

Was meint ihr dazu?

