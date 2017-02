Playstation VR – erste Komplett-Bundles im Handel

Playstation VR war ein riesiger Erfolg und Playstation VR ist auch in unseren Augen ein absolut geniales Produkt geworden. Playstation VR erfordert allerdings ein bisschen Zubehör und bis auf The Playroom VR gibt es keinerlei Spiele zum Headset, es sei denn man kauft diese dazu. Jetzt jedoch gibt es erste Bundles im Handel. Zwar gibt es sie vorerst noch nicht in Europa zu kaufen, aber es ist davon auszugehen das es nicht sonderlich lange dauern wird bis diese Bundles auch in Deutschland erhältlich sein werden. Die Bundles werden komplett sein und zu einem Preis von 499,- Dollar verkauft werden. Komplett bedeutet das ihr das PSVR Headset bekommt, dazu die Playstation Kamera sowie 2 Playstation Move Controller und ein Spiel. Bisher sind 2 Bundles erhältlich, einmal mit Until Dawn Rush of Blood und einmal mit Playstation VR Worlds. Wir denken 2 großartige Titel zusammen mit großartiger Hardware zu einem guten Preis… alles gut, also her damit!

