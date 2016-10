Playstation VR: Der große Praxistest

Lange hat es gedauert und auch einige Steine wurden uns in den Weg gelegt, aber letztlich haben wir unsere VR Brille auch noch halbwegs zeitig erhalten. Der größte Horror mit dem 17.ten als Lieferdatum ist glücklicherweise ausgeblieben und die Brille zwischenzeitlich angekommen. Selbstverständlich haben wir uns gestern den Ganzen Tag Zeit genommen und das Teil auf Herz und Nieren getestet. Der Tag hat natürlich nicht gereicht, also haben wir gleich die Ganze Nacht dazugenommen. Die Ergebnisse aus unserem Hardwaretest lest ihr natürlich heute bei uns, auch wenn der Test gerade immer noch intensiv fortgesetzt wird.

Playstation VR ist ja eines der am meisten erwarteten Stückchen Hardware, aber auch kein billiges. Aus diesem Grund halten wir es für außerordentlich wichtig ein paar Dinge zum Headset zu erwähnen. Wir halten es für unsere Pflicht euch aufzuklären was Playstation VR wirklich kann. Wir haben es aktuell immer noch im Test, aber wir haben uns auch schon vieles angeschaut. Auch haben wir uns natürlich bereits seit einigen Tagen die Meinungen vieler Kollegen angeschaut. Aus diesem Grund haben wir ein ungefähres Bild was alle anderen davon halten, nicht nur die Community der User, sondern auch andere Redaktionen und Tester.

