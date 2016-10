PLaystation VR 2 in Entwicklung?

Aktuell steht uns der Release von Playstation VR bevor. Der Einstieg in die konsolenbasierte virtuelle Realität wird uns nicht nur einfach gemacht, sondern auch besonders günstig. Wer allerdings noch in diesem Jahr an Playstation VR rankommen will der muss schon vor den Elektroläden campen, oder richtig tief in die Tasche greifen. Es soll laut Sony zwar auch im stationären Handel verfügbare Geräte geben, allerdings ist nicht davon auszugehen das diese lange verfügbar sein werden. Vorbestellungen im Versandhandel sind überall ausverkauft.

Aktuell kursieren Gerüchte dazu das Playstation VR bereits einen Nachfolger bekommen haben soll, der in der Entwicklung ist. Angesichts der derzeitigen Leistung des Headsets wäre das durchaus denkbar und anzunehmen. Angesichts unserer ersten Tests wäre es sogar sehr wünschenswert das sich das noch einiges tun wird. Allerdings muss man natürlich dazu sagen das sich eine neue Version bestimmt bereits in den Köpfen befindet, vielleicht sogar schon auf dem Papier, allerdings muss man natürlich auch sagen das wir hier mit einer günstigen Hardwarebasis arbeiten wird es natürlich schwer das System zu verbessern.

JEDER Entwickler der ein bisschen was auf sich hält wird sicherlich bereits bei Veröffentlichung einen Nachfolger in Arbeit haben. Das als Sensation herauszustellen wäre unsinnig, Sony wäre dumm wenn sie keinen Nachfolger in der Tasche hätten. Fraglich ist natürlich was die Hardware alles leisten muss und was sie kosten wird, eher wird es um eine komplett neue Konsolengeneration oder Streaming gehen. Die Möglichkeiten sind groß, aber man sollte vor dem Beginn der ersten Generation VR noch nicht über die zweite spekulieren…

