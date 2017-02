Playstation Plus Titel für Februar 2017 bekanntgegeben

Auch in diesem Jahr gibt es wieder jede Menge neuer Spiele im Playstation Plus Abo gratis. Die kommenden Spiele für den Monat Februar sind nun bekanntgegeben worden. Schaut doch einfach mal rein ob was für euch dabei ist und hinterlasst uns eure Meinung zum Thema. Wir würden gerne wissen was ihr von den Spielen für Februar 2017 haltet. Seid ihr begeistert oder eher enttäuscht?

Im Februar gibt es:

Little Big Planet 3 – PS4

Not a Hero – PS4

Starwahl – PS3 & PS4

Anna: Extended Edition – PS3

Ninja Senki DX – PS4 & PS Vita

TorqueL – PS4 & PS Vita

