Playstation-Plus Spiele für Mai bekannt

Sony Interactive Entertainment enthüllte heute auf dem offiziellen Playstation Blog, welche Spiele für Playstation Plus-Abonnenten im Mai zur Verfügung gestellt werden. Am 02.Mai 2017 werden alle aktiven Playstation Plus User in der Lage sein die unten aufgeführten Spiele kostenlos herunterzuladen. Einen Trailer zu den beiden PS4 Titeln könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

PlayStation Plus-Spiele im Mai

Bis zum 02.Mai 2017 stehen euch noch die aktuellen Playstation Plus Spiele zur Verfügung. Dabei handelt es sich um folgende Titel:

PlayStation Plus-Spiele im April

Auf der Playstation 4 ist ein Playstation Plus Abonnement erforderlich, um an Online Partien teilnehmen zu können. Jeden Monat erhalten alle Playstation Plus Nutzer die Möglichkeit 6 Titel ohne weitere Zusatzkosten im Playstation Store herunterzuladen. Es werden jeweils zwei Titel für die Playstation 4, Playstation 3 und die Playstation Vita angeboten. Manches mal sind sogenannte Cross Buy Titel dabei, die auch auf der Playstation 4 gespielt werden können. Eine Playstation Plus Mitgliedschaft kann bereits ab 6,99€ erworben werden.

