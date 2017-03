Playstation Plus Spiele für März 2017 bekannt gegeben

Jeden Monat aufs Neue gibt es „kostenlose“ Spiele für alle PS-Plus Mitglieder und Sony lässt sich stets Zeit damit die Spiele für den nächsten Monat zu enthüllen. Nun hat Sony auf dem offiziellen Playstation-Blog die Spiele für den März 2017 preisgegeben. Oft sind die Mitglieder enttäuscht über die gebotenen Spiele, da sie die großen Triple A Spiele vermissen. Meistens sind es Indie-Spiele die Sony ihren Mitgliedern zur Verfügung stellt, die jedoch nicht verkannt werden sollten, denn darunter sind oft Spiele-Perlen zu entdecken.

Folgende Spiele werden ab dem 07.März für all PS Plus Mitglieder zum herunterladen zur Verfügung gestellt:

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita, PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)

Vor dem 7. März könnt ihr euch immer noch alle Februar-Titel schnappen, die euch eventuell entgangen sind:

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3, PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita, PS4)

TorqueL (PS Vita, PS4)

Bis zum 14.März bietet Sony allen nicht Mitgliedern die Möglichkeit PS Plus für nur 0,99€ statt 6,99€ einen Monat lang zu testen. Am Ende des ersten Monats verlängert sich dieses Abonnement automatisch, also vergesst nicht rechtzeitig zu kündigen. Unter folgendem Link gelangt ihr zum Angebot.

Was sagt ihr zu den Spielen im März? Freut ihr euch oder wurdet ihr wieder einmal enttäuscht? Sagt es uns in den Kommentaren. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch einen Trailer zu Teraway Unfolded und Disc Jam ansehen.

