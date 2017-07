Playstation Now, bald auch in Europa

Lange ist es her und mittlerweile ist es auch ziemlich ruhig um Sony´s Streaming Dienst Playstation now geworden. Fast konnte man schon erwarten das es keinen mehr geben wird, war der offizielle Start hierzulande doch schon vor langer Zeit geplant. Überraschend kam heute die offizielle Meldung das Sony seinen Streamingdienst Playstation Now in Kürze in Deutschland, Frankreich und Luxemburg starten wird.

„Im Laufe des Jahres“ ist jetzt zwar keine besonders konkrete Angabe aber immerhin ein absehbares Zeitfenster. Eine entsprechende Beta Phase wird es natürlich auch geben. Wenn ihr euch für diese Beta Phase registrieren wollt könnt ihr das hier tun: „Jetzt für die Playstation Now Beta in Deutschland registrieren!„.

Aktuell ist Playstation Now bereits in Kanada, den USA, Japan, Belgien, den Niederlanden und dem vereinigten Königreich verfügbar. In Deutschland werden die Spieler, ab 18, in Kürze ebenfalls eine Menge PS3 und PS4 Titel streamen können ohne diese herunterladen zu müssen. Ob und in wie fern die Titel auch auf anderen Geräten als einer Playstation verfügbar sein werden bleibt derzeit noch offen, außer dem PC werden aktuell keine weiteren Geräte mehr unterstützt. Vormals gab es ja die Chance auf ausgewählten Fernsehern sowie anderen Devices Playstation Now zu nutzen.

Wir halten euch auf dem laufenden sobald es Neuigkeiten zu den Preisen von Playstation Now in Deutschland geben wird, ebenfalls halten wir euch natürlich auch über den Starttermin für Playstation Now in Deutschland auf dem laufenden.

Derweil würde uns interessieren ob Playstation Now noch interessant für euch ist!?