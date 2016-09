Playstation Now auf PC – So gut ist der Streaming Dienst wirklich

Playstation Now, Sony´s Streamingdienst ist bereits an vieles Stellen verfügbar, allerdings noch nicht wirklich bei uns. Mittlerweile ist Playstation Now aber auch in einigen Ländern bereits auf dem PC verfügbar. Das erste Userfeedback spricht mittlerweile recht deutliche Worte. Deutliche Worte der Begeisterung um genau zu sein. Playstation Now funktioniert am PC wohl komplett einwandfrei. Es kommt laut den ersten userberichten zu nahezu keiner Latenz. Die Latenz, sowohl die Eingabe als auch die Ausgabelatenz sind aber die wichtigsten Punkte beim Streaming. Wenn spürbare Verzögerungen auftreten zwischen Controllereingabe und der Reaktion im Spiel wird Streaming kein Erfolg werden, bei Playstation Now scheint es dieses Problem aber nicht zu geben.

Der 1080p Stream funktioniert wohl sehr gut, die Grafikqualität ist durchaus annehmbar, lediglich soll die Grafik hin und wieder unter Kompressionsbedingten Artefakten leiden. Weiterhin wird in den Spielen eine fehlende Kantenglättung bemängelt. Auch die allgemeine Qualität der Optik wird vor allem im Vollbildmodus bemängelt. Das jedoch liegt wohl weniger an der Qualität des Streams, sondern wohl eher an der Qualität des Ausgangsmaterials. Die meisten PS3 Spiele hatten nun einmal keine vernünftige Kantenglättung. Hier muss man ganz klar differenzieren das PS3 streaming nun einmal nicht mit PC Spielen der aktuellen Generation mithalten kann. Das ist und wird niemals der Fall sein!

Man beachte das Sony eine stabile 5 Mbit/s Leitung als Minimum voraussetzt. Wer eine instabile Leitung hat und/oder die 5 MBit/s noch mit anderen Geräten teilen muss der wird sicherlich auf Probleme beim streaming stoßen. Auch die Latenz kann dann sehr schnell in die Höhe gehen. Hierzulande würden wir eventuell sogar eine Fast-Ping Option empfehlen die bei vielen Internet Providern zugebucht werden kann. Das reduziert die Latenz noch einmal ganz gewaltig.

Zudem funktioniert Playstation Now wohl auch ohne Probleme mit dem am PC sehr weit verbreiteten X-Box Controller. Der parallel zum PC Streaming gestartete Wireless Adapter für Dualshock Controller wird also nicht zwangsweise benötigt. Es reicht also einen recht günstigen X-Box Controller für PC zu verwenden. Das ermöglicht PC Spielern den leichteren Einstieg.

Was haltet ihr von Playstation Now? Wäre das eine Option für euch?

