Playstation Choice und die Hater

An dieser Stelle möchten wir in eigener Sache mal einige Dinge klären! Aktuell gibt es vermutlich durch unser Partnerschaft mit News Republique einige Menschen die sich als Hater erster Klasse herausstellen. Da werden Beleidigungen und Hasskommentare geschrieben, selbst in sozialen Medien werden wir mittlerweile verrissen noch und nöcher. Wir möchten uns heute an diese Menschen wenden und danke sagen! Danke das ihr uns so viel Aufmerksamkeit schenkt, danke das ihr uns bei Facebook verlinkt, welche Artikel euch am wenigsten gefallen und danke das ihr uns im Gespräch haltet!

Wir arbeiten hier täglich 10-12 Stunden an der Seite und allem drumherum, aber das interessiert sowieso keinen, also haben wir uns längst damit abgefunden das es keinen interessiert. Ein falsch gesetztes Komma hingegen ist scheinbar für einige mehr als ein Weltuntergang. Da muss man sich vor allem in der News-App Appygamer beschweren wie schlecht doch Playstation Choice ist.

Das juckt uns allerdings nicht die Bohne! Das einzige was dabei für uns klar wird ist: Diese User scheinen zu dumm zu sein ein Handy zu bedienen oder eine App zu verstehen. Wer mehrfach einen Kommentar hinterlässt wie schlecht er doch unsere Artikel findet der beweist damit eindrucksvoll das er/sie zu dumm ist das Häckchen zu entfernen,. das dafür verantwortlich ist das unsere News angezeigt werden. Dabei frage ich mich persönlich dann manchmal ob TV Sendungen, die bei den privaten mittags um 12 laufen, vielleicht doch mehr realität wiederspiegeln als ich erwartet hatte.

Also liebe Hater und vor allem all diejenigen die seit mehr als 3 Wochen täglich bei uns auf der Seite kommentieren wie Dumm wir doch sind:

macht weiter so, wir brauchen eure Seitenaufrufe, eure Kommentare trainieren wunderbar unser Anti-Spam System und ganz nebenbei sidn wir jeden Tag wieder belustigt wenn wir die ganzen teils geistig sehr sehr dünnen Kommentare lesen!

Also weiter so! Wir ärgern uns nicht im Ansatz darüber wenn irgendjemand da draußen meint das eine falsch gedrückte Taste beleidigungen bis aufs Blut rechtfertigen. Das würdet ihr euch bei großen Seiten nicht trauen! Deshalb teilen wir euch eines mit:

Alle Kommentare die hier abgegeben werden sind nicht darauf angewiesen das ihr die richtige E-Mail Adresse angebt. Zu jeden Kommentar wird eine IP Adresse gespeichert, ihr seid also eindeutig identifizierbar. Wenn wir uns in irgendeiner Form von Menschen wie euch gestört fühlen würden, dann würden wir euch mit rechtlichen Konsequenzen überhäufen. Aber da wir es lieber haben das ihr jeden Tag wiederkommt, macht ruhig weiter so! Ihr beeindruckt uns nicht im geringsten!

Wenn ihr uns so sehr hasst… dann kommt doch einfach nicht zu uns und fördert uns! Damit schadet ihr uns wesentlich mehr als mit euren schwachsinnigen Kommentaren! Ihr müsst ein sehr langweiliges Leben haben wenn ihr täglich eine Internetseite besucht die ihr nicht mögt nur um Stunk zu machen, der verpufft als wäre nie was passiert. Wir haben weitaus schrecklicheres erlebt als ein paar Idioten die meinen irgendwen aus der Ruhe zu bringen…

Also Wuzahhh Freunde… Haters gonna hate…

