Playstation Choice sucht Mitarbeiter…

Es ist mal wieder soweit!

Nachdem ich in den letzten Wochen und Monaten ausreichend Arbeit und Zeit investiert habe, das alleine, musste ich mal wieder feststellen das es egal ist, wieviel Zeit ich investiere… es reicht einfach nicht! Aus diesem Grund suchen wir hier mal wieder ein paar neue Mitarbeiter. Ja dieses Mal suchen wir gleich mehrere! Wenn ihr interessiert seid dann lest euch bitte diesen Artikel zum Thema Stellenausschreibung komplett durch! Wer das hier nicht komplett liest… und wir merken das in der Regel… fällt aus dem Auswahlverfahren raus! Sorry aber wir brauchen Menschen die in der Lage sind einfache Anweisungen zu verstehen und umzusetzen, wenn das schon bei der Stellenanzeige nicht klappt dann haben wir kein interesse es mit dir zu probieren!

Wir suchen:

2-3 News-Redakteure

1-2 Games & News -Redakteur

Youtuber für unseren Youtube Channel

Social Media Experten und alle die es werden wollen!

Mitarbeiter bei Playstation Choice sollten mitbringen:

Wir erwarten ein gesundes oder auch krankhaftes interesse an Videospielen. Die Playstation sollte auf jeden Fall dabei sein, muss es aber nicht alleine sein, wir mögen auch X-Boxer und Pc´ler, selbst Nintendo Fans sind bei uns gerne gesehen. Wir sind zwar eine Playstation Seite, bei uns ist allerdings absolut kein Platz für #Console_Wars. Alle Konsolen haben ihre guten Spiele, Zelda, Halo und Ratchet & Clank, 3 Spiele, 3 Konsolen, 3xKult! Keine Diskussionen. Wir wollen natürlich Leute die wissen wovon sie reden, also solltet ihr schon ein gewisses Games Wissen und eine gewisse Erfahrung mitbringen. Euer X-Box One Gamertag oder euer PSN ID sollten schon ein paar Pünktchen aufweisen. Es ist kein Problem wenn ihr nur bestimmte Genres bevorzugt. Natürlich solltet ihr auch mindestens über eine PS4 verfügen. Wenn ihr mehr als „nur“ eine PS4 habt ist das natürlich ein deutlicher Vorteil…. damit meinen wir nicht ihr sollt 2 oder 3 PS4´s haben sondern eine PS3, eine PS4, eine X-Box 360, eine X-Box One und eine Wii-U oder ähnliches…

Was ihr auf jeden Fall mitbringen müsst ist zuverlässigkeit und Lust daran mitzuarbeiten. Im Idealfall bieten wir euch eine Menge Dinge die sonst keiner bieten kann….

Diese Arbeiten sind bei uns gefragt:

Wir suchen primär Mitarbeiter für den Newsbereich die gewillt sind und in der Lage täglich News zu schreiben, oder zumindest regelmäßig, bei mehreren Autoren kann man sich Arbeit ja teilen. Games Redakteure die Spiele beurteilen werden natürlich ebenfalls gesucht. Da diese allerdings im Vergleich den höchsten wert erhalten erwarten wir auch von Games Redakteuren ein gewisses Maß an News Artikeln. Die sind in der Regel schnell geschrieben und wenn wir uns mit 4 oder 5 Mann jeden Tag 10-20 Minuten Zeit nehmen wären wir bei etwa 20 News am Tag was als erstrebenswert anzusehen ist.

Wir suchen ebenfalls jemanden für Social Media Marketing. Derjenige oder diejenige sollte in der Lage sein eine Website bei Facebook, Twitter, Instagramm, PInterest, Youtube und anderen sozialen Medien bekannt zu machen, unsere Followerzahlen zu erhöhen und die Infos zu verteilen die unsere News-Redakteure schreiben. Hauptplattform von Playstation-Choice.de ist Facebook. Hier gilt es die Abbonenntenzahlen zu erhöhen, die Sichtbarkeit der Seite zu verbessern und die reichweite im allgemeinen zu verbessern. Das kann mittels eigener Aktionen, Posts und/oder Infoverteilung passieren. Hierzu gehört das kontaktieren von Gruppen und anderen Seiten die mit uns kooperieren könnten.

Zusätzlich suchen wir Youtuber im Games Bereich die Lust haben sich an unserem Youtube Channel zu bereichern. Klar habe ich bereits versucht den Kanal aufzubauen, aber ganz ehrlich… PR Kontakte, tägliche Verwaltungsarbeiten, spiele testen und Youtube Videos machen, neben den Ganzen Artikeln… keine Chance, der Tag hat nur 24 Stunden und ich nehme teils schon die Nacht noch mit dazu. Klar werde ich blöd angeschaut wenn ich um 4 Uhr Nachts ein Spiel beim Publisher anfordere, aber wenns zeitlich nicht anders passt…. Es sollten also mindestens 3-4 Videos in der Woche drin sein, die passende hardware sowie Internetleitung sollte auf jeden Fall vorhanden sein!

Für alle gilt: Ein brauchbarer PC sollte vorhanden sein. Egal ob Laptop oder Desktop, das ist nicht unser Problem 😉 Ihr solltet aber schon eine brauchbare Internetleitung sowie einen PC haben, der Windows 10 ohne Probleme betreiben kann/könnte. Der Rechner kann auch auf Windows 8 oder 7 laufen, das ist weniger wichtig, aber er sollte in der Lage sein einfache Spiele abzupielen, sprich ein I3 mit 8GB Ram sollte es schon sein, besser ist besser. Jeder der sich bewirbt gibt damit schon an einen anständigen Rechner zu besitzen! Davon gehen wir als Standard aus…

Das bietet Playstation Choice für dich:

Wir sind eine noch recht kleine Gaming Seite. Klar haben wir fast 4000 Facebook Fans und täglich mehrere Hundert Besucher, aber finanziell können wir noch nicht allzuviel für euch tun. Klar Games-Redakteure bekommen Spiele, die sind durchaus Geld wert, die Spiele gibts oft auch lange vor dem Release, dafür muss man allerdings in Kauf nehmen das man bei machen Spielen, vor allem kleineren Publishern, auch mal eine PC Version bekommt.

Jeder unserer Autoren darf in seinen eigenen Artikeln auch seine eigene Werbung einfügen. wir empfehlen hier immer das Amazon Partnerprogramm, aber auch andere Partnerprogramme dürft ihr einbinden, solange sie optisch ins System passen und nicht unseriös sind. Es gibt so unheimlich viele Partnerprogramme das wir hier keine einschränkungen machen, aber gerne über alles reden. Wichtig hierbei: EURE WERBUNG BLEIBT EURE WERBUNG… selbst wenn ihr irgendwann aus dem Dienst entlassen werdet oder eure Mitgliedschaft beenden wollt, werden wir eure Werbung online lassen. Sprich wenn ihr ein Tutorial, eine Komplettlösung oder etwas ähnliches schreiben wollt und dort Werbung einbindet dann bleibt die Werbung auch für euch wirksam.

Wir suchen aber auch News-Redakteure. Hier bieten wir euch an: Wenn sich ein oder 2 Leute finden die unsere Seite täglich mit News füllen und das auch intensiv betreiben, danngibt es die Chance das wir euch als vollwertige Partner einfügen. Sprich: Unsere News werden auf mehreren Plattformen verbreitet und erreichen so mehrere Millionen (im zweistelligen Bereich) Menschen mit jedem einzelnen Artikel. Dadurch generieren wir natürlich Werbeeinnahmen. Da wir auf dem Bereich recht neu sind und derzeit noch nicht sagen können was uns das bringt teilen wir diese Einnahme fair auf, unter allen Autoren. Das können 5 Euro sein die wir uns mit 4 Mann Teilen müssen, das können aber auch 600 Euro sein die wir mit mit 2 Leuten teilen. Das bleibt abzuwarten, je nachdem wie gut wir sind.

Allgemein gilt natürlich: Jeder bekommt einen Teil von allem. Games Redakteure sollten natürlich in der Lage sein auch News zu schreiben, dann beteiligen wir euch auch gerne an den Einnahmen. Ich selbst habe bei mehreren „großen Seiten“ angefragt und ein Angebot bekommen. Die Beträge die zum Beispiel Spieletipps.de oder Dirty Little Helper zahlen sind lächerlich, aus diesem Grund wollen wir euch solche Angebote nicht machen sondern bieten euch eine Beteiligung an. Das bedeutet das ihr nach Leistung bezahlt werdet!

Wir wollen euch dazu motivieren eure Freunde einzladen unsere Seite zu besuchen, wir wollen das ihr Menschen animiert bei uns Stammleser zu werden, das jeder eure Artikel liest. Damit bekommen wir mehr Aufmerksamkeit, die Einnahmen stiegen und ihr bekommt mehr davon ab!

Was wir darüber hinaus bieten wir euch die Chance Playstation Choice Partner zu werden. Sollte sich jemadn finden der genausoviel Zeit in die Seite investiert wie ich, dann teilen wir die Einnahmen 50/50, dazu sollten Qualität und Masse allerdings stimmen!

Ihr wollt euch noch bewerben?

Klar wir bieten euch keine feste Verdienstmöglichkeit, aber Spiele testen, teils lange vor Release, Werbeplattformen noch und nöcher (Facebook, Webseite und andere), die Chance auf Umsatzbeteiligung, die Chance als Pressevertreter Messen und Veranstaltungen zu besuchen wie zum Beispiel die Gamescom und vieles mehr…

Dann bewerbt euch bei uns mit einer aussagekräftigen Bewerbung an:

Redaktion (at) Playstation (minus) Choice (pkt) de

