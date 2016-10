Playstation Choice feiert Meilenstein

Heute ist ein ganz besonderer Tag im Leben von Playstation Choice. Wir möchten an diesem Sonntag mit euch ein bisschen feiern, bzw. uns mit euch freuen, denn heute ist etwas besonderes passiert. Hier bei Playstation Choice ist heute unser 2.000´er Artikel erschienen. Das ist ein kleiner Meilenstein über den wir uns freuen. Was sagt das? Eigentlich sagt es garnichts, es ist lediglich eine Zahl, so wie ein 18´er Geburtstag, der Tag an dem man 50 wird oder die erste Million auf dem Konto (… wir probierens gerade mit der zweiten, das mit der ersten hat nicht geklappt…). Eigentlich ist 2.000 nicht wirklich viel, lediglich wenn man überlegt wieviele Autoren daran beteiligt waren und wer davon wieviel getan hat. Aus diesem Grund sind wir wohl besonders stolz. Darum sagen wir euch an dieser Stelle einfach mal DANKE das ihr uns treu bleibt. Und vielleicht… ja vielleicht… denk ihr ja auch an uns an diesem Tag und freut euch einfach mit uns….

Gefällt mir: Gefällt Lädt…