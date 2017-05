Playstation Choice auch 2017 wieder bei der Gamescom

Liebe Leser, Freunde und Kollegen. auch in diesem Jahr wird Playstation Choice wieder für euch auf der Gamescom sein. Unsere Redakteure werden wieder alles geben um neueste Eindrücke und neueste Games für euch zu erkunden. Wie immer werden wir natürlich auch für euch da sein, wenn ihr das wollt. Trefft uns, redet mit uns persönlich und trefft eure Schreiberlinge die sich das Ganze Jahr für euch um die Ohren schlagen persönlich.

Wenn ihr also Ideen und Vorschläge habt, Dinge die ihr wissen wollt, Fragen die ihr gestellt haben wollt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Ihr wolltet schon immer mal wissen was die Macher von Destiny 2 beim entwickeln trinken, ob es bei den Machern von Watchdogs auch echte Hacker gibt oder wieviele Unfällen die Entwickler von Need for Speed während der Alpha haben hatten?

Egal was euch einfällt, wir stellen die Fragen für euch! Natürlich sind wir auch für euch da wenn ihr einfach mal sagt wir wollen mit euch persönlich quatschen, euch kennenlernen. Da finden wir sicherlich auf der Gamescom auch einen Moment an dem man das machen kann…