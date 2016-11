Playstation Choice Adventskalender – Ein Ausblick

Langsam aber sicher sinken die Temperaturen wieder, in einigen Regionen in Deutschland gibt es schon Schnee und so wollen auch wir uns hier bei Playstation Choice einer schönen Tradition besinnen, die jedes Jahr wieder Einzug bei uns hält. Wir erinnern uns an unseren Adventskalender, unser Weihnachtsgewinnspiel und all die tollen Preise die wir in den letzten Jahren schon unter die Leute gebracht haben. Auch in diesem Jahr haben wir wieder einiges für euch Vrorbereitet. Wir möchten euch heute schonmal einen kleinen Ausblick auf das geben was da kommen mag…

Der Playstation Choice Adventskalender wird in diesem Jahr wieder jeden Tag ein Türchen bieten, das wir für euch öffnen. Was sich dahinter verbirgt wird immer unterschiedlich sein, aber ihr werdet auch in diesem Jahr wieder auf eine Menge toller und teilweise auch aus dem letzten Jahr bekannter Preise treffen. So haben wir für euch zum Beispiel mal wieder unsere Freunde von Gamestop mit an Bord, die uns das Ganze Jahr lang so gut unterhalten haben. Auch viele große und kleinere Publisher sind mit von der Partie und wir werden nicht nur Playstation Spieler glücklich machen sondern jeden Tag auch PC Spiele verlosen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Sponsorensuche aber ich kann schon einmal verraten das wir dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit schonmal gut und gerne 45 Spiele raushauen werden, dazu gibt es noch Gutscheine und Merchandise das wir ebenfalls für euch gesammelt haben.

In den letzten Jahren haben wir unsere Gewinnspiele immer wieder an Facebook Fans gebunden und/oder Likes gefordert… das dürft ihr in diesem Jahr auch gerne tun, müsst ihr aber nicht! Wir haben eure Rufe gehört… es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Leser die Probleme mit unseren Gewinnspielen hatten. Sei es weil die Software bei ihnen nicht funktioniert hat oder das Handy Darstellungsprobleme hatte. All diese Probleme wird es dieses Jahr nicht geben! Versprochen! Wir halten alles ganz simpel für euch.

Natürlich können wir euch auch in diesem Jahr nur raten unsere Fans bei Facebook zu werden und gleichzeitig unseren Youtube Kanal zu abbonieren, gerade für Handynutzer ist das sicherlich am einfachsten, so werdet ihr immer informiert sobald ein neues Gewinnspiel verfügbar ist…

