Playstation 5 !? Was wären eure Vorstellungen?

Gerade erst hat die Playstation 4 Pro den Markt aufgemischt da behaupten unsere Lieblingstheoretiker, die Analysten, teilweise nahmenhafte, teilweise einfach nur irgendwelche Spinner, das SIE genau wüssten wann die neue Playstation 5 auf den Markt kommt. Das die Konsolenzyklen mittlerweile kleiner werden und eine Playstation, eine x-Box oder eine Nintendo Konsole lange keine 10 Jahre mehr ohne neue Version durchhalten sollte mittlerweile jedem klar geworden sein. Allerdings sehe ich persönlich an dieser Stelle noch keine Playstation 5 in absehbarer Zukunft. Zudem frage ich mich auf was eine Playstation 5 können müsste um ünberhaupt verkäuflich zu sein und was technisch machbar ist.

Beginnen wir bei der Leistung. Diese muss deutlich über das herauswachsen was Microsoft mit der X-Box One X angepriesen hat. Mindestens die doppelte, wenn nicht gleich dreifache Leistung ist von Nöten um signifikante Unterschiede zu erzeugen. Damit bekommen wir aber auch ein großes Platzproblem. Während die Bluray-Disc an sich ja in ihrer Größe recht beschränkt ist und feste Grenzen gesetzt bekommt, wird die Festplattenkapazität bzw. auch die Geschwindigkeit steigen müssen. Sprich wir werden vermutlich auf hochwertigere Festplatten, Hybrid-Laufwerke (Mischung aus Festplatte und SSD) oder eine komplett neue Speichermöglichkeit zurückgreifen müssen. Denkbar wäre auch eine Streaminglösung, wobei das, gerade hier in Deutschland, viele Kunden ausschließen würde. Während Sony auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, was erfolgreiche Konsolen angeht, gibt es vor allem ein großes Problem das Sony sicherlich bei der nächsten Generation lösen MUSS. Die Abwärtskompatibilität. Ein Feature das sich fast jeder wünscht, aber das Sony eigentlich nie richtig umgesetzt hat, bzw. stark darunter leiden musste, wie zu beginn der Generation PS3. Auch das Angebot an Spielen wird wachsen und sich verändern müssen. Es muss ja nicht gleich eine Schwemme an an Casinospielen geben, vor allem weil man im Online Casino Echtgeld gewinnen kann, wird das vermutlich kein neuer Renner auf der PS5 werden. Aber der Trend wird immer weiter in richtung soziales Gameplay, Interaktion, Augmented- und Virtual Reality gehen, keine Frage. Hier wird sich vieles verändern müssen. Neue Technologieen wie wearables, günstigere VR Headsets und Dinge an die wir bisher nicht denken werden die Gaming Welt verändern.

Gerade der Speicherplatz und die anzulegende Geschwindigkeit könnten zu einem großen Problem werden! In meinen Augen werden gerade Hochleistungsfestplatten zu einem Problem, da große Mengen Speicherplatz und schnelle Datenübertragunsraten nun einmal Geld kosten. Das, zusammen mit teurerer restlicher Hardware, würde den Preis enorm in die Höhe schnellen lassen. Allerdings wäre Streaming als Möglichkeit denkbar unsinnig, würden doch gerade geringe Uploadraten, wie sie heutzutage in Deutschland immer noch üblich sind, zum Problem. Auch das vollwertige streaming von 4K Inhalten, ohne große Latenzen, könnte zu einem großen Problem werden!

Was auch immer die Playstation 5 bringen wird, wir werden sicherlich spätestens in den nächsten 2 Jahren erfahren was auf uns zukommt. Was mich aber brennend interessiert ist, was ihr von einer potentiellen Nachfolgekonsole erwarten würdet und vor allem natürlich auch was sie kosten darf bzw. was ihr bereit wärt zu investieren. Das die neue Konsole sicherlich 4K unterstützen wird, ein PSVR-2 bekommen wird und natürlich auch 4K Videos abspielen kann ist ebenfalls weder ein Geheimniss noch wagemütig es zu behaupten. Es ist sogar davon auszugehen das die PS5 sicherlich wesentlich mehr Medienoptionen bieten wird, Streamingdienste unterstützt und vieles mehr… Amazon.de Widgets