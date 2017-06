Playstation 4 Slim in Gold und Silber bestellbar + Unboxing Video

Sony Interactive Entertainment kündigte die Silber- sowie Gold-Editionen der Playstation 4 Slim nun offiziell für den europäischen Markt an. So sind diese seit dem 28. Juni 2017 in einer limitierten Auflage verfügbar. Dabei handelt es sich um eine 500 GB Variante, mit dazu sind zwei limitierte Controller in der dazugehörigen Farbe enthalten. Bestellungen werden bereits auf Amazon angenommen und ihr könnt die Konsolen jeweils zu einem Preis von 349 Euro in euren Besitz bringen. Unterhalb des Artikels seht ihr ein Unboxing Video der Kollegen von Playstation Access.

