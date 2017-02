Playroom VR erhält neues Minispiel

Sony´s Playroom VR ist eines der besten VR Produkte das zum Start von Playstation VR verfügbar war und das auch noch komplett Gratis. The Playroom VR beinhaltet einige Minispiele, darunter ein geniales Jump´n´Run das uns total begeistern konnte. Jetzt erhält The Playroom VR ein weiteres Minispiel das sich Spielzeug Krieg nennt. Bei dem Vierspieler Spiel handelt es sich um ein Tower Defense ähnliches Spiel. Sony selbst sagt dazu:

„Es ist ein Koop-Spiel für vier Spieler im Tower-Defense-Stil, in dem ihr schießen und Wellen von Gegnern vernichten müsst, die auf euch zukommen. Wie bei anderen Spielen in The Playroom VR ist das Gameplay asynchron – der Spieler, der das VR-Headset trägt, hat andere Aufgaben und Ziele als die Spieler, die auf dem TV spielen. […] Ihr könnt Spielzeug-Krieg alleine mit VR oder mit bis zu drei Freunden, die euch auf dem Fernseher aushelfen, spielen – ganz, wie ihr möchtet! Ziel des Spiels ist es, alle Wellen einschließlich eines Bosses zu bezwingen, ohne dass der VR-Spieler auch nur ein einziges Mal getroffen wird.“