Plant Bandai Namco Entertainment etwa noch fünf Neuankündigungen für Dezember?

Was ist da los bei Publisher Bandai Namco Entertainment? Plant man tatsächlich noch vor Ende des Jahres mit der Enthüllung gleich fünf neuer Titel? Laut Marcus Sellars, einem Redakteur von Nintendoswitchnetwork.com, wird der Publisher während eines entsprechenden Events die neuen Titel enthüllen. Dieses Event soll am 15.Dezember 2017 in Japan stattfinden, leider fehlen weitere Details zum Thema, auch Einzelheiten wie man darauf kommt, aber laut dem Tweet wird Nintendo beziehungsweise die Switch eine wichtige Rolle bei der Enthüllung spielen.

Ein Kommentar des Publishers seitens des Events oder der unangekündigten Spielen fehlt hier allerdings, somit solltet ihr die Meldung zunächst als Gerücht abtun. Was sagt ihr zum Thema? Könnte da was dran sein? Sagt es uns imKommentarbereich.

Bandai Namco will be hosting an event on December the 15th. 5 unannounced games will be shown off during the event. Nintendo will have a big presence at the event.

— Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) November 28, 2017